Andressa Pinck é a nova Rainha de Bateria do Unidos do Fuxico; bloco apresenta realezas no próximo sábado

Natural do município de Rio Branco, Andressa Araújo de Souza, mais conhecida pelo nome artístico de Andressa Pinck, de 27 anos, é a nova rainha de bateria do bloco carnavalesco Unidos do Fuxico.

A moradora do bairro El Dorado, na capital acreana, conversou com a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, na tarde desta sexta-feira (19) e falou sobre como entrou no universo carnavalesco acreano: “Entrei no Carnaval de Rio Branco em 2012, sendo comissão de frente do bloco das ligas de quadrilha. Em outros anos, fiz participações em alas de outros blocos. Mas fiquei fixa no bloco Unidos do Fuxico no ano de 2020 na comissão de frente”, contou a nova rainha.

Ao ContilNet, Andressa Pinck falou sobre a sensação de entrar na avenida sendo coroada a nova rainha de bateria do bloco acreano: “Sensação maravilhosa, o bloco desde que eu cheguei sempre me apoiou muito em tudo, desde o 1º ano, na comissão de frente, ano passado como passista e agora mais ainda como rainha. Eles que me deram a força pra estar onde estou”, comentou.

Andressa deve ser a nova aposta do bloco para a disputa da Rainha do Carnaval de Rio Branco, porém a nova rainha ainda não sabe se estará no concurso realizado pela Prefeitura. “Isso ainda é uma incógnita pra mim. Ainda não decidi sobre isso.”

Em papo com este colunista, Andressa Pinck disse que se sente pronta para o concurso de Rainha do Carnaval de Rio Branco: “Desafios estão aí para a gente enfrentá-los. Afinal, é um sonho de infância sendo realizado”.

A moradora do bairro El Dorado revelou à coluna Douglas Richer que a sua consagração como rainha da bateria é um sonho de criança: “Quando criança, amava ver na televisão as rainhas brilhando e ficava imitando em casa”.

Além de rainha, Andressa acumula o título de noiva de quadrilha e dançarina de banda de forró: “Eu sou noiva de quadrilha profissionalmente há 14 anos e dancei em banda de forró durante 1 ano. Mas sempre fui muito apaixonada por dança. Amo fazer cultura, amo o movimento carnavalesco, movimento junino e dança.”

No dia 27 de janeiro (sábado) às 18h, Andressa Pinck será apresentada como a nova rainha de bateria do Bloco Unidos do Fuxico. O evento, realizado na rua 16 de Outubro do XV, irá apresentar todas as realezas do bloco, que são elas: destaques, passistas, mestre-sala, porta-bandeiras, ao som da bateria Furiosa. O evento também conta com a participação das bandas Doce & Amizade e Levada do Ghetto.

Ao ContilNet, a nova Rainha do Bloco falou sobre o momento: “Estou me preparando, a sensação única desse momento me deixa com ansiedade a mil. Afinal, estarei representando o bloco e a comunidade inteira. É uma grande responsabilidade.”