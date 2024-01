BBB 24: Público quer “fora Maycon”, mas parciais mostram confusão no voto

Nas redes sociais só se fala em Maycon. O participante do BBB 24 que dividiu opiniões e desagradou grande parte do público por brincadeirinhas de mau gosto com Vinicius Rodrigues e comentários sobre Yasmin é um dos favoritos a ser eliminado no paredão nesta quinta-feira (11/1). No entanto, as enquetes e parciais mostram o contrário, inclusive a do portal LeoDias. Afinal de contas, será que o público entendeu todo o novo sistema de votação do BBB? A gente acha que não.

O BBB 24 começou dando grandes esperanças aos amantes do programa, que por enquanto estão gostando e muito do elenco desta edição. No entanto, diante de um primeiro paredão com um eliminado praticamente definido, é a mudança para o “vote para ficar” que pode enviar a temporada do reality show por água abaixo, pela confusão que a medida está causando.

A ideia inicial era boa: levando o foco de torcidas organizadas para seus participantes favoritos, havia mais chances de realmente chegarem ao final os mais votados, e não quem causou irritação ali ou aqui. No entanto, o público do BBB já estava completamente acostumado com o voto para sair e muitos – bem perto da grande maioria dos votos – estão seguindo o pensamento antigo.

O resultado já pode ser observado: a confusão é tamanha que Maycon, o brother mais criticado nesta primeira semana de reality por quase todas as torcidas, é a pessoa que aparece na frente em votações para ficar até mesmo na enquete feita pelo portal LeoDias, graças à mudança de votos.

E a confusão não tem previsão para acabar, mas de aumentar: por volta do meio da temporada do BBB24, os produtores decidiram que vão voltar com o voto para ficar. Ou seja, quando as pessoas estiverem se acostumando, vão precisar se reacostumar mais uma vez.

Vamos ver um resumo?

Agora – o voto é para ficar, mas alguns estão votando para sair

Da metade do programa até o final – o voto será para sair, mas terão pessoas que vão votar para ficar

O portal LeoDias então deixa uma pergunta: diante de tantas mudanças, para além da média de votos de torcida com votos por CPF, será que o BBB24 vai sair dos planos ou vai conseguir ter uma temporada interessante com menos plantas? Nós vamos acompanhar.