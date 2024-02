Marcell Braga grava vídeo explicando sobre cheque de R$ 45 milhões e ganha apoio de internautas

O cantor Marcell Braga utilizou as redes sociais na noite desta quarta-feira (31) para esclarecer os eventos que culminaram na sua detenção, após tentar descontar um cheque no valor de R$ 45 milhões em uma agência do Banco do Brasil (BB), na Via Chico Mendes, em Rio Branco (AC).

Em um vídeo de aproximadamente dois minutos, Marcell afirmou que caiu em um golpe feito por alguém que se dizia seu amigo, mas que, na verdade, revelou ser de má índole. O amigo seria um tal de Luiz Alfredo Barros Wanderley, conhecido como Capiroto. Este assegurou a Marcell que o dinheiro era lícito, prometendo-lhe 1% do montante, equivalente a R$ 450 mil.

“Venho de cara limpa, com todas as palavras, meu rosto à mostra, consciente da minha inocência e do golpe ao qual fui submetido”, começou Marcell, com voz firme, dando início ao seu relato.

Em seguida, o cantor apesar de toda a polêmica causada pelo episódio, afirmou estar com a consciência tranquila, ressaltando sua inocência diante das circunstâncias. “Talvez tenha sido inocente demais, imaturo, inconsequente. Acreditava que poderia ganhar algo, mas percebo que a realidade era outra. Não tenho muito a dizer; a justiça cuidará disso”, afirmou o cantor.

Marcell ressaltou que a justiça será responsável por lidar com o caso e que, mesmo enfrentando um dia difícil para si, sua família e amigos, sentiu a obrigação de se manifestar publicamente. “Não é fácil fazer o que eu estou fazendo, mas venho mais uma vez falar que venho a público para que fique claro que eu fui vítima de um golpe”, declarou.

O cantor agradeceu as mensagens de apoio que recebeu e pediu compreensão pelo fato de não conseguir responder a todos neste momento. Ele reforçou o amor pela família e amigos, destacando seu caráter e índole. “Erros acontecem, eu estou sujeito a erros também, como todos vocês, mas eu venho mais uma vez falar que venho a público para que fique claro que eu fui vítima de um golpe”, concluiu Marcell.

Na publicação, Marcell Braga ganhou apoio e comentários de amigos e seguidores, que ressaltaram o caráter e o profissionalismo do cantor.

“Ô marcel..:: feliz em ver vc na sua casa! 🙏🏻 Confie na justiça dos homens e na divina ! Vc é um cara batalhador! Todos sabem disso!Vai dar tudo certo 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻”, comentou uma seguidora.

“Quem te conhece sabe irmão, tô contigo!!👊🏻🙏🏻”, comentou outro seguidor.

