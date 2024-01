Traição, ansiedade: os bastidores do fim do casamento de Amado Batista

Traições, brigas, mensagens de supostas amantes e ansiedade. Esse é o resumo do relacionamento de Layza Felizardo e Amado Batista. A ex-esposa do cantor conversou com a coluna, com exclusividade, após a exposição de uma conversa entre eles e detalhou os momentos que passou nos anos entre namoro e casamento.

No bate-papo com esta colunista que vos escreve, Layza, de 23 anos, contou ter começado a namorar Amado Batista aos 17 anos, eles terminaram por um ano, mas quando voltaram foi para morar juntos. A moça confirmou que descobriu muitas traições por parte do cantor.

“Cansei de olhar o celular dele conversando com várias meninas de estados diferentes. E isso quando elas não vinham até minhas redes sociais falar que eu era corna e coisas maldosas”, lembrou ela.

Quando questionava Amado Batista sobre as mulheres, ele não assumia: “Ele sempre negava, dizia que eu era única, que quem estava com ele e na casa dele, como mulher, era eu e não elas, que elas tinham inveja!”, comentou.

Layza relatou, ainda, que desenvolveu ansiedade por causa do relacionamento conturbado: “Eu tenho muita ansiedade! Eram angustiantes as nossas discursões, eu sofria demais, era horrível. E o pós era pior ainda, sentia um vazio. Tinha época em que eu só chorava e tentava sair, mas era muito difícil porque eu tinha uma dependência emocional por ele enorme. E acredito que até hoje tenha! Ele via como eu ficava, me pedia desculpas por tudo e dizia que não iria se repetir. Dizia que me amava e que eu tinha que confiar mais nele”, detalhou.

Após o término do casamento, Layza contou que fez um acordo com Amado Batista, que a ajudaria financeiramente por um tempo: “À princípio, ele me daria esse dinheiro para que eu fizesse algo para mim, como montar algo, que eu queria muito! E depois veio com desculpas falando que não poderia me dar mais esse dinheiro em juízo e que teria que ser parcelado como pensão”, afirmou, antes de confirmar que ele depositou R$ 10 mil este mês: “Veremos os próximos meses”, disse.

Além do valor em dinheiro, o cantor ficou de arrumar um lugar para a ex morar, mas, segundo ela, ele não cumpriu: “O acordo antes de sair da casa onde morávamos juntos, como marido e mulher, usávamos alianças e tudo mais, foi esse, era que ele arrumasse outro lugar para mim, onde eu quisesse e decidisse morar. Porque eu estava em dúvida se ficava em Goiânia ou em Palmas, onde minha família atualmente mora! E até agora nada dele me ajudar a reorganizar a minha vida, nem o advogado dele”, reclamou Layza.

Questionada sobre acionar Amado Batista na Justiça por causa do acordo verbal que fizeram, ela declarou que não pretende tomar essa atitude “desde que ele cumpra com as obrigações dele de homem”.

Ao comentar se ainda amava o artista, Layza afirmou: “Acredito que ninguém deixa de amar alguém com quem conviveu muito tempo. Amo como ser humano, mas não como homem. Ele deixou muitas coisas a desejar”, disparou ela, que declarou não ter havido agressão de nenhuma das duas partes durante as brigas.

“Ganhou na loteria”, diz Amado Batista para a ex

O rompimento de Amado Batista e Layza Felizardo ainda está dando o que falar. Após fazer um acordo com a ex-mulher, de quem se separou recentemente, o cantor foi cobrado por ela a respeito do valor de uma pensão e soltou o verbo contra ela, afirmando que a moça “ganhou na loteria” com o relacionamento de um ano e meio.

A coluna teve acesso exclusivo a uma troca de mensagens entre Amado Batista e Layza. A confusão toda começou quando a moça resolveu cobrar parte da pensão de R$ 10 mil, acordada pelos dois após o término do casamento.

“Amado, você não ia me mandar o dinheiro todo? Pra eu não ter que ficar dependendo de você”, questionou ela. Logo depois, o cantor rebateu: “Eu fiz essa proposta pra você lá no começo. Você não quis, agora não posso”.

Em seguida, Layza desabafou: “Como assim não pode? Desse jeito não consigo organizar minha vida. O que custa você me pagar tudo e ficar livre de mim, deixar eu seguir minha vida em paz?”, disse ela, antes de completar:

“Eu falei com você no Natal sobre isso e você disse que sim, que tudo bem, que ia me dar o valor. Como vou me organizar? Preciso desse dinheiro para ter meu canto, minhas coisas”, explicou a ex-esposa de Amado Batista.

Como resposta, o cantor perguntou: “Siga… Ninguém está impedindo você de seguir. Está?”. Layza, então, esclareceu: “Sim, você, dificultando as coisas pro meu lado. Custa pagar e ficar livre de uma vez por todas? Agora essa situação. De pouquinho em pouquinho, não consigo me organizar e fazer minhas coisas. Fiz tudo pra facilitar seu lado e sua vida, custa fazer isso comigo e manter sua palavra? Eu já saí da sua casa, saí de Goiânia”, afirmou ela.

Mostrando-se chateada, Layza prosseguiu: “O que quer mais? Que eu me m*te pra facilitar 100%? Só pode. Que carinho e cuidado é esse que diz ter por mim? Pelo amor de Deus”, queixou-se.

Foi nesse momento que Amado Batista afirmou que a ex só teve benefícios com o casamento: “Quem está dificultando é você mesma!!! Ganhou na loteria esse ano e meio e ainda reclama… Não vou discutir mais com você, chegaaa”, escreveu ele no aplicativo de mensagens.

E Layza aproveitou para retrucar: “Loteria de quê? De chifre? De ansiedade? De instabilidade? Eu tento ser sua amiga, mas você não cumpre com o que você fala”, disparou.

No fim do papo, ela detonou: “Você não fez por mim nada de graça ou por pressão. E, acima de tudo, obrigação de marido. Você me tirou de casa pra casar com você e morar junto, fez porque quis. Então, você sabe o que é responsabilidade de um homem. Custa cumprir e tchau?”, comentou ela, que ficou sem resposta.

Amado Batista e Layza Felizardo começaram a namorar no fim de 2018. O romance se tornou público em janeiro do ano seguinte. Os dois se conheceram em um show do artista na cidade de Careiro Castanho, no Amazonas. Layza estava na plateia e despertou a atenção do cantor, famoso pelas músicas bregas.