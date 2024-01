Vaticano: cardeal sob pressão por livro com descrições de orgasmos

O novo chefe de doutrina — Dicastério para a Doutrina da Fé do Vaticano (DDF) — da Igreja Católica, cardeal argentino Víctor Manuel Fernández, está sofrendo pressão das conferências episcopais por causa de um livro que escreveu quando era jovem. Intitulado A Paixão Mística: Espiritualidade e Sensualidade (1998), a obra contém descrições gráficas de orgasmos.

O escrito traz uma exposição sobre experiências sensuais místicas masculinas e femininas com Deus. Nos capítulos finais, o sacerdote também analisa o orgasmo de ambos os gêneros, com descrições gráficas e comentários acerca da dominação sexual, pornografia, papel do prazer no plano divino e desejo sexual.

O cardeal é reticente ao falar sobre o assunto. Em comentário ao portal católico Crux, ele somente disse ter escrito a obra quando era jovem e se arrependeu da publicação, a qual pediu que fosse interrompida pouco tempo depois do lançamento. Fernández também contou que a ideia de tratar do tema surgiu após entrevistar jovens casais interessados em melhorar suas relações.