Adem Araújo, da rede AraSuper, vira cozinheiro e faz sucesso com receita de moqueca de tambaqui

Um dos maiores empresários do Norte, o sócio-proprietário da rede AraSuper, Adem Araújo, embarcou no projeto da filha Bia Araújo, que ensina receitas variadas em seu perfil do Instagram, indo desde as mais simples até as mais elaboradas.

No vídeo, a filha do empresário convida o pai para preparar o prato autoral “Moqueca do meu pai”, revelando a jovem ao apresentar Adem Araújo na cozinha. De acordo com o empresário, o prato é bem regional e adaptado com produtos locais. Adem coloca a mão na massa, mostra seus dotes culinários e revela um novo talento além do mundo dos negócios.

Veja o vídeo: