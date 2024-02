Carnaval, concurso da Prefeitura, morte do sobrinho de Marina; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Tragédia: irmãs morrem ao serem atingidas pelo mesmo raio; mãe encontrou as duas no chão

Duas adolescentes morreram vítimas de um choque elétrico ao serem atingidas por um raio na tarde do último domingo (4) no seringal Monte Verdena, localizado no alto do Rio Envira, zona rural de Feijó.

Corpo de homem que foi torturado com ferro de passar e morto a pauladas é encontrado em área de mata

O corpo do jovem Fernando dos Santos Gomes, de 25 anos, ainda não identificado foi encontrado na manhã desta segunda-feira (05), no km 11 da estrada do Mutum, em Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, um colono que mora próximo ao local, passava pelo estrada, quando visualizou um homem caído ao solo e, rapidamente. o popular ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de socorristas foi ao local informado, porém, ao verificar o corpo da vítima, foi constatado que já estava sem vida.

TERÇA-FEIRA

Prefeitura anuncia concurso público com mais de mil vagas; veja cronograma do certame

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou nesta terça-feira (6) que será realizado um concurso com quase 1.300 vagas para a capital acreana.

Sobrinho de Marina Silva é assassinado dentro do próprio quarto após ter casa invadida

O homicídio ocorreu por volta das 14h20 desta terça-feira (06), na Rua Baguari, no bairro Taquari, segundo distrito de Rio Branco (AC).

Segundo informações obtidas no local, dois homens em uma motocicleta pararam em frente à uma residência e um deles – em posse de arma de fogo – adentrou a casa, foi até o quarto onde encontrava-se um rapaz identificado como Cauã Silva do Nascimento, de 19 anos, e efetuou vários disparos contra ele. Logo em seguida, a dupla criminosa fugiu tomando rumo ignorado.

QUARTA-FEIRA

Exclusivo: Ponte Metálica já tem data e horário para ser reaberta; confira detalhes

Fechada desde julho do ano passado, a Ponte Metálica vai ser reaberta na sexta-feira de Carnaval, dia 09 de fevereiro, a partir das 12h, somente para pedestres, para aliviar o fluxo de pessoas que irão participar da festa em Rio Branco. A informação foi revelada com exclusividade ao ContilNet.

Concurso da Sesacre: Governo já tem data para convocar restante do cadastro de reserva

Na sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta quarta-feira (7), o deputado estadual Adailton Cruz (PSB), anunciou que a convocação final do Cadastro de Reserva do concurso da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), deve ser publicada logo após o carnaval.

QUINTA-FEIRA

Ex-vereador é morto a tiros dentro da própria casa; carro e armas de fogo foram roubados

O homicídio ocorreu dentro da propriedade do pecuarista e ex-vereador identificado como João Lopes Ferreira, de 74 anos, mais conhecido como João Goiano.

STJ suspende julgamento de Gladson Cameli por falta de provas; veja a decisão

A ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, determinou a suspensão do prazo da apresentação da defesa no governador do Acre, Gladson Cameli, no caso relacionado a Operação Ptolomeu.

SEXTA-FEIRA

Iapen divulga resultado do teste físico do concurso da Polícia Penal; veja lista completa

Na edição do Diário Oficial do Acre desta sexta-feira (9), o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), tornou público o resultado preliminar da prova de aptidão física (TAF) e publicou a abertura do prazo para recurso, do último concurso público da Polícia Penal.

Com duas grandes festas em Rio Branco, Carnaval inicia nesta sexta-feira; acompanhe ao vivo no ContilNet

Com duas grandes festas animando a capital acrena, o Carnaval 2024 tem início nesta sexta-feira (9) e será transmitido ao vivo pelo ContilNet. Pela primeira vez, a cobertura abrange os dois carnavais públicos: o do Calçadão da Gameleira, promovido pelo Governo do Acre, e o da Praça da Revolução, organizado pela Prefeitura de Rio Branco. O ContilNet, em parceria com Sans Filmes e TV Rio Branco, apresentará três horas de transmissão ao vivo com jornalistas, influenciadores e uma equipe especializada.