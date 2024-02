Com cunhado paralítico e esposa acamada, vendedor de picolé é despejado de casa no Acre; ajude

A página ‘Razões para Acreditar’, conhecida em todo o país pela ação de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social, compartilhou nas redes sociais nesta segunda-feira (26) a história de um acreano conhecido como Seu Cristóvão, morador da capital.

A história de Seu Cristóvão mostra um retrato doloroso da luta contra as circunstâncias da vida. Com a esposa acamada e o cunhado paralítico, ele recebeu uma ordem de despejo de sua residência, deixando sua família em uma situação de extrema vulnerabilidade.

Seu Cristóvão trabalha como vendedor de picolés nas ruas de Rio Branco, buscando sustentar sua família e superar as dificuldades cotidianas. No entanto, as responsabilidades se multiplicaram quando sua esposa ficou acamada e seu cunhado, paralisado, necessitando de cuidados em tempo integral.

“Eu tenho isso aqui pra hoje, esse sal, arroz e feijão. Às vezes pesa um pouco e a gente fica até com vergonha de pedir, com medo do que as pessoas vão pensar. Sei que Deus é fiel, ele abençoa e eu sempre tive fé que Deus vai abrir as portas”, afirmou.

Diante dessa nova realidade, Seu Cristóvão se viu obrigado a interromper suas atividades profissionais para se dedicar integralmente aos cuidados de seus entes queridos. Contudo, o peso das despesas acumuladas foi demasiado, resultando no despejo da única moradia que conheciam.

Diante dessa situação, a página Razões para Acreditar iniciou uma campanha emergencial com o objetivo de arrecadar fundos para garantir um lar digno a Seu Cristóvão e sua família. Cada contribuição representa não apenas um gesto de generosidade, mas também um ato de amor e empatia para com aqueles que enfrentam as adversidades mais difíceis da vida.

Para doar, basta clicar no LINK.