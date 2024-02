Estereótipos e finanças: as armadilhas da expectativa irreal; veja mais na coluna Dose Financeira 

Estereótipos, como teias invisíveis, aprisionam nossas percepções e moldam expectativas irreais, especialmente no âmbito das finanças. A crença de que bancários não podem ter dívidas, influenciadores financeiros são infalíveis ou mulheres fortes não precisam de ajuda financeira perpetua a desigualdade e impede o desenvolvimento individual e coletivo.

Bancários: a falácia da infalibilidade financeira

Imagine um bancário, alguém que, supostamente, domina a arte do gerenciamento financeiro. A sociedade cria a imagem de que este profissional é imune a problemas com dinheiro, como se sua expertise os protegesse de qualquer deslize. No entanto, a realidade é bem diferente.

• Imprevistos e eventos inesperados: como qualquer ser humano, bancários estão sujeitos a imprevistos, como doenças, perda de emprego ou de familiares, que podem gerar desequilíbrio financeiro.

• Investimentos de risco e decisões equivocadas: a busca por rentabilidade pode levar a investimentos arriscados, e mesmo profissionais experientes podem tomar decisões equivocadas que resultam em perdas.

• Endividamento por motivos diversos: o endividamento não é sinônimo de irresponsabilidade. Dívidas podem surgir por diversos motivos, como compra de casa própria, financiamento de estudos ou mesmo por conta de juros abusivos e outras práticas predatórias.

Ao desconstruir o estereótipo do bancário infalível, reconhecemos que:

• Ser um profissional de finanças não torna ninguém imune a problemas financeiros.

• Dificuldades com dinheiro podem atingir qualquer pessoa, independentemente de sua profissão.

• Julgamentos e pré-conceitos apenas contribuem para o estigma da inadimplência, dificultando a busca por soluções.

Influenciadores financeiros: gurus ou seres humanos?

A ascensão das mídias sociais deu palco a influenciadores financeiros que, muitas vezes, são tidos como gurus infalíveis. A crença de que eles nunca perdem dinheiro, especialmente em investimentos, os coloca em um pedestal inalcançável.

• Riscos e perdas são inerentes ao mercado financeiro: nenhum investimento é 100% seguro, e mesmo os mais experientes estão sujeitos a perdas, especialmente em pirâmides financeiras e outros esquemas fraudulentos.

• Transparência e responsabilidade: influenciadores, como qualquer pessoa, podem cometer erros e sofrer perdas. É importante que sejam transparentes com seu público, reconhecendo suas falhas e aprendendo com elas.

• Autonomia e senso crítico: cabe a cada indivíduo buscar conhecimento e investir de forma consciente, não se baseando apenas na opinião de influenciadores, mas sim em sua própria pesquisa e análise.

Ao reconhecermos que influenciadores financeiros são seres humanos passíveis de erros, incentivamos:

• A busca por conhecimento e diversificação de fontes de informação.

• A responsabilidade individual na tomada de decisões de investimento.

• A cautela com promessas de ganhos rápidos e irrealistas.

Mulheres fortes: a falsa independência financeira

A imagem da mulher forte e independente, muitas vezes, é associada à autossuficiência financeira, como se elas não precisassem de ajuda para administrar seu dinheiro. Essa expectativa irreal ignora as desigualdades de gênero que permeiam o mercado de trabalho e as dificuldades enfrentadas por mulheres.

• Desigualdade salarial: as mulheres ainda ganham menos que os homens para o mesmo trabalho, o que limita seu poder de compra e poupança.

• Dupla jornada de trabalho: as responsabilidades domésticas e de cuidado com filhos e familiares recaem majoritariamente sobre as mulheres, reduzindo seu tempo para se dedicar à carreira e educação financeira.

• Vulnerabilidade a golpes e abusos: a falta de conhecimento e experiência com finanças pode tornar as mulheres mais suscetíveis a golpes e abusos financeiros.

Ao reconhecermos que mulheres fortes também podem necessitar de ajuda, podemos:

• Promover a educação financeira para mulheres, com foco em suas necessidades específicas.

• Incentivar a criação de redes de apoio e mentoria entre mulheres.

• Combater as desigualdades de gênero no mercado de trabalho e na divisão de tarefas domésticas.

Ao desafiarmos os estereótipos que permeiam o mundo das finanças, abrimos caminho para uma sociedade mais justa e igualitária. Reconhecer que todos, independentemente de profissão, gênero ou qualquer outra característica, estão sujeitos a dificuldades com dinheiro é o primeiro passo para construirmos um ambiente mais propício à empatia e não julgamento.