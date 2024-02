Na divisa do Acre, homem confessa ter matado o pai a pauladas: “Não me arrependo”

Um homem identificado como Claudeilson, 25 anos, foi levado à Delegacia na última semana em Extrema, distrito de Rondônia, que faz divisa com o Acre, após ter confessado ter assassinado o próprio pai.

O crime teria acontecido em uma propriedade localizada em uma aérea rural do distrito. Claudeilson é acusado de matar o pai no dia 08 de fevereiro. Ele fugiu do local pelo Rio Iguaçu e foi encontrado dois dias depois pela Polícia Militar em uma propriedade no KM 1001 da BR-364.

Segundo informações divulgadas pelo site News Rondônia, Claudeilson teria enviado um áudio ao irmão confessando o crime. Porém, por já ter passado 24 horas da ação, não havia mandado de prisão preventiva e ele foi liberado.

“Não me arrependo. Ele me abandonou bem pequeno. Não gostava de mim. Dei três pauladas nele”, teria dito o homem em depoimento.

Entretanto, apesar de ter confessado o crime, exames na vítima indicaram um disparo de espingarda, provavelmente de calibre 20. O acusado nega que tenha atirado no pai.

No depoimento, Claudeilson confessou que faz uso de remédios controlados. Após ser liberado pelo delegado plantonista, ele foi até um posto de combustível, tomou banho e em seguida, saiu caminhando BR-364, em direção ao Acre.