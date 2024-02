Rio Acre ultrapassa a cota de alerta em Rio Branco e está próximo do transbordamento

O Rio Acre, que vem apresentando aumento no nível de suas águas desde a última quinta-feira (22), ultrapassou a cota de alerta na capital acreana por volta do meio dia desta sexta-feira (23), atingindo 13,67, conforme medição da Defesa Civil de Rio Branco.

O afluente subiu19 cm em 3 horas.

Na medição das 9h, o afluente estava na marca dos 13,48 metros, ficando dois centímetros abaixo da cota de alerta, que em Rio Branco é de 15,50 metros.

Com a subida repentina do Rio Acre e dos principais igarapés na capital acreana, a Defesa Civil tem atuado no monitoramento das famílias em área de risco em Rio Branco.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Cláudio Falcão, revelou que, em Rio Branco, pelo menos 720 famílias em áreas de risco estão sendo monitoradas.

Dessas, 600 são famílias que moram em áreas de risco que envolvem risco de inundação pela cheia do Rio Acre.