VÍDEO: entenda como funcionam os abrigos que recebem mais 1 mil pessoas no Parque de Exposição

O Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, já recebe mais de 1 mil desabrigados, de mais de 300 famílias diferentes, espalhadas por 40 bairros atingidos pela enchente do Rio Acre.

Organizado e construído pela Prefeitura de Rio Branco, a equipe já construiu 200 abrigos. Além disso, a Secretaria de Infraestrutura também começou a construção de mais 200 abrigos.

Ao todo, os desabrigados tem acesso a 3 refeições diárias: café, almoço e janta. Anteriormente, as marmitas eram feitas no Restaurante Popular, na Baixada da Sobral, e levadas ao Parque. Agora, a Prefeitura montou um espaço dentro do próprio Parque para realizar o preparo dos pratos, o que agiliza o serviço.

“Toda a família recebe o kit de higiene pessoal e de limpeza”, explica Ivan Ruff, diretor de Assistência Social da Prefeitura de Rio Branco.

O ContilNet foi até o local do abrigo para ver a situação dos desabrigados e conhecer a estrutura do lugar.

