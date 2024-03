5 livros que todo vestibulando deve ler!

Quando se fala em literatura brasileira é comum algumas pessoas pensarem que se trata de um viés literário de difícil compreensão por parte do grande público.

Porém, o que muitos não sabem é que existem livros clássicos, capazes de prenderem a atenção do leitor que, inclusive, podem ser usados em intensos e ricos debates em um clube de leitura.

Além de serem obras acessíveis, elas proporcionam ao leitor formar uma visão de mundo conectada com a realidade, aumentando ainda mais o seu senso crítico em relação ao contexto em que está inserido.

Pensando nisso, confira na sequência xx livros que todo estudante deveria ler para potencializar seu aprendizado.

Dom Casmurro, de Machado de Assis

Considerada uma das obras mais famosas da literatura brasileira, Dom Casmurro narra a história de Bentinho e Capitu, que foram criados juntos e se apaixonaram quando eram adolescentes, mas que foram obrigado a se afastar quando ele teve que ir para um seminário, pois havia feito uma promessa para sua mãe.

Posteriormente, Bentinho faz amizade com o amigo Escobar e desiste do seminário. Na sequência, Bentinho se casa com Capitu e Escobar com Sancha. Após a morte do amigo, o protagonista da trama começa a colocar em xeque a fidelidade da sua mulher, em função das semelhanças do filho com o colega falecido.

O Cortiço, de Aluísio Azevedo

A narrativa se passa em uma habitação coletiva e aborda a influência social e racial no comportamento dos personagens.

A trama principal traz a jornada e as artimanhas do personagem Romão que busca a todo custo ser rico e estabelece uma disputa com Miranda, um comerciante que possui status social mais elevado.

Capitães de Areia, de Jorge Amado

A obra é um romance que aborda a vida de um grupo de meninos de rua, que é intitulado Capitães de Areia, que comete uma série de infrações na cidade de Salvador. O livro retrata o cotidiano dos jovens, a violência, os desafios e também os sonhos e ambições.

Em meio ao enredo, não há destaque para um elemento principal, priorizando sempre a narrativa com ênfase no coletivo. Neste contexto, são delineadas as características, facetas e o destino de cada um dos integrantes do bando.

Sagarana, de Guimarães Rosa

Sagarana traz nove contos que, na sua maioria, têm como cenário o sertão de Minas Gerais e abordam episódios vividos por vaqueiros e jagunços da região. Entre os principais contos da história estão:

O burrinho pedrês;

A volta do marido pródigo;

Sarapalha;

Duelo;

Minha gente;

São Marcos.

Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis

Estamos falando de uma obra que é considerada uma das maiores referências da música brasileira e que retrata a sociedade patriarcal da época do Império do Brasil.

O conteúdo aborda as regalias da elite da época, de uma forma crítica, mas com uma boa dose de humor, não perdendo também o viés da história.

No livro, o protagonista traz uma narrativa da sua vida após a morte, colocando em evidência os personagens e acontecimentos mais importantes, desde a infância até o fim de sua vida, não seguindo uma cronologia linear.

Todas as obras podem ser desfrutadas em um clube de leitura, que é o espaço ideal para troca de conhecimento sobre literatura.