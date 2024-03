Acre registra mais um terremoto e magnitude chega a 5,1: “Um susto bem grande”

Mais um terremoto foi registrado no Acre na manhã desta quarta-feira (27). Desta vez, no município de Marechal Thaumaturgo, no interior do Estado.

Registrado pelo Centro Sismológico Euro-Mediterrânico, o tremor aconteceu por volta das 9h16, a 35 km da superfície, de magnitude 5,1.

Uma moradora da cidade, que concedeu entrevista ao G1 Acre, disse que sentiu o tremor e pensava que fosse o desbarrancamento do rio.

“A gente estava em uma manhã com muito trabalho, e sentimos do nada. Só que não foi um balanço comum, porque a gente está acostumado aqui em Marechal com tremor de terra mais fraco. Hoje, não. Foram duas pancadas, mas foram bem fortes. Onde a gente trabalha tem um vidro, eu jurei que o vidro ia quebrar, porque foi uma pancada bem forte mesmo”, destacou.

“Um susto bem grande. Mas aí, passou rápido, foram dois balanços só, mas foi bem forte. No momento a gente nem se tocou que era um tremor, a gente achava que era o barranco que ia caindo, depois entendemos que era um terremoto”, acrescenta.