Acreana pede ajuda na web para eleger o seu gatinho o mais bonito do Brasil

Luke é o gatinho de estimação da empresária Chayenne Crystine Rocha, que reside em São Paulo. A empresária inscreveu o seu pet no concurso que elege o “Gato Frajola mais bonito do Brasil 2024”.

Mas para conseguir o feito, o Frajola precisa da ajuda dos internautas. Basta acessar a postagem abaixo, curtir e comentar. Quanto mais engajamento, melhor, então os compartilhamentos também contam a favor do gatinho.

Veja a publicação:

A competição é organizada pela marca de produtos para felinos Woolie e teve a primeira edição em 2022. A terceira edição da competição “O Gato SRD Mais Bonito do Brasil” tem por intuito celebrar os animais adotados e sem pedigree.

Luke ainda terá outros desafios e batalhas para levar o título de O vencedor de cada classe ganha prêmios personalizados e o certificado com o título de Gato Mais Bonito de sua classe. O vencedor geral do concurso recebe o título de “Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2024”, um certificado e um enxoval de produtos personalizados.