Advogada da Igreja Universal cobra Andressa Urach na Justiça

A coluna Fábia Oliveira está plenamente ciente de que acompanhar as fases da vida de Andressa Urach não é uma tarefa simples. Mas quem não lembra que a influenciadora digital, hoje quase uma rainha do conteúdo adulto, já teve sua época evangélica? E essa fase do passado ainda está rendendo dores de cabeça para a ex-Fazenda.

Isso porque depois de deixar a “vida de crente”, Andressa processou a Igreja Universal do Reino de Deus, pedindo um valor gigantesco sobre seus faturamentos, mensalmente 15%. Segundo ela, ela foi convencida a dar R$ 2 milhões para a igreja de Bispo Macedo durante o período dedicado à religiosidade. Acontece que Urach levou o pior na ação e acabou sendo condenada a pagar 12% dos honorários advocatícios no processo.

Eis a novidade que trazemos em primeira mão: a advogada da igreja, Cibele Amanda Prade, entrou com a “ação de cumprimento de sentença” no dia 19 deste mês. Ou seja, ela deu o passo inicial para fazer com que Andressa Urach, mediante a Justiça, pague o valor devido.

A quantia exata é de R$ 21.667,18. Isso porque a causa movida pela eterna vice miss-bumbum tinha o valor de R$ 144 mil.

Após intimada, Andressa deverá pagar o valor dentro de 15 dias. Como a ação é bem recente, a influenciadora ainda não foi citada no processo. Porém, é possível que isso não tarde a acontecer.

Afinal, esse dinheiro que, para nós, parece muito, para ela pode ser uma bela mixaria. Vale lembrar que em 2023, há menos de um ano, Andressa Urach garantiu que, com 40 dias de produção de conteúdo adulto, ela lucrou R$ 1 milhão.