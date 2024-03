Alexandre Nardoni e Anna Jatobá: saiba o que motivou a separação

No início, o casal trocava cartas de amor quase toda semana. Mas, ao longo dos anos, as correspondências foram minguando.

Apresentados por amigos em comum, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá se conheceram quatro anos antes do assassinato de Isabella Nardoni e tiveram dois filhos, hoje com 19 e 17 anos.

Embora a pena de Anna Jatobá só acabe em 2032, ela ganhou o direito de cumprir o resto da sentença em liberdade em junho do ano passado. De lá pra cá, foram muitas as evidências da separação do casal. Uma delas é que, mesmo com o nome na lista de visitantes de Alexandre, a ex-detenta nunca foi até Tremembé ver o pai dos seus filhos.

Outro detalhe seria no processo de execução de Jatobá, onde há um boletim informativo atualizado em 13 de junho de 2022 onde está escrito “solteira” no campo sobre estado civil. Um ano antes, no mesmo documento, estava escrito “casada”.

Ainda segundo o colunista, mesmo separada de Alexandre, Anna Jatobá mantém a defesa 100% custeada pela família Nardoni. A intenção, de acordo com amigos da ex-detenta, seria evitar que ela mude a versão do crime ou resolva contar o que realmente aconteceu no apartamento do casal no dia da morte de Isabella.

Alexandre Nardoni reata com 1ª namorada após se separar de Anna Jatobá

Apesar de terem entrado juntos e de mãos dadas como padrinhos numa cerimônia de casamento há duas semanas, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá estão separados desde o ano passado.

Segundo o jornalista Ullisses Campbell, o pai de Isabella Nardoni já estaria até mesmo se relacionando com outra pessoa, uma ex-namorada do passado.

Trata-se de uma mulher chamada Patrícia, de 45 anos. Ela teria sido a primeira namorada de Alexandre Nardoni.

Anna Jatobá e Alexandre Nardoni foram condenados no Tribunal do Júri a 26 e 30 anos, respectivamente, pela morte de Isabella Nardoni. O crime que chocou o país aconteceu no dia 29 de março de 2008, quando a menina, na época com 5 anos, foi jogada pelo pai e pela madrasta da janela do apartamento em que o casal morava.

Atualmente, Anna Jatobá cumpre pena em regime aberto. Já Nardoni está no semiaberto e poderá solicitar a progressão de pena — para ter direito a regime aberto, como sua ex-companheira — a partir de abril.