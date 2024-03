Alexandre Nardoni reata com 1ª namorada após se separar de Anna Jatobá

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá não são mais um casal. É o que afirmou o colunista Ullisses Campbell, do O Globo. Segundo o jornalista, o pai de Isabella Nardoni já estaria até mesmo se relacionando com outra pessoa, uma ex-namorada do passado.

Trata-se de uma mulher chamada Patrícia, de 45 anos. Ela teria sido a primeira namorada de Alexandre Nardoni.

Ainda de acordo com o colunista, apesar de terem entrado juntos e de mãos dadas como padrinhos numa cerimônia de casamento há duas semanas, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá estão separados desde o ano passado, quando ela passou a cumprir pena no regime aberto.

Segundo o colunista, mesmo separada de Alexandre, Anna Jatobá mantém a defesa 100% custeada pela família Nardoni. A intenção, de acordo com amigos da ex-detenta, seria evitar que ela mude a versão do crime ou resolva contar o que realmente aconteceu no apartamento do casal no dia da morte de Isabella.

O sobrenome Nardoni já foi retirado dos documentos pessoais de Jatobá. De acordo com Ullisses, no ano passado, ela foi ao cartório e voltou a usar o nome de solteira – Anna Carolina Trota Jatobá.

Anna Jatobá e Alexandre Nardoni foram condenados no Tribunal do Júri a 26 e 30 anos, respectivamente, pela morte de Isabella Nardoni. O crime que chocou o país aconteceu no dia 29 de março de 2008, quando a menina, na época com 5 anos, foi jogada pelo pai e pela madrasta da janela do apartamento em que o casal morava.

Atualmente, Anna Jatobá cumpre pena em regime aberto. Já Nardoni está no semiaberto e poderá solicitar a progressão de pena — para ter direito a regime aberto, como sua ex-companheira — a partir de abril.

Veja o antes e depois da harmonização facial de Anna Jatobá

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foram padrinhos de um casamento na noite da última sexta-feira (15/3), na zona norte de São Paulo. Segundo o colunista Ullisses Campbell, a ex-detenta havia feito uma harmonização facial pouco tempo antes do casório.

A coluna apurou a informação e descobriu que o procedimento foi realizado por uma amiga da família.

Não há registros públicos sobre a mudança estética de Jatobá, mas, nas fotos do casamento, é possível perceber a diferença, principalmente na região do queixo e maxilar. Para o evento, Anna apostou em um vestido longo azul-claro.