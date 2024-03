Andreas, irmão de Suzane, dispensa ajuda: “Eu tenho dinheiro”; vídeo

O irmão de Suzane Von Richthofen, Andreas Richthofen, de 36 anos, dispensou ser ajudado, por um produtor de TV, quando foi abordado no retorno de um supermercado para a chácara onde vive recluso, em São Roque, no interior de São Paulo.

Segundo um registro feito em vídeo (assista abaixo), o produtor afirma que a intenção do programa de Geraldo Luís, apresentador da RedeTV, é ajudar Andreas a “dar um talento” na chácara, como cortar o mato alto. O irmão de Suzane responde na lata: “Não, obrigado cara, eu tenho dinheiro”.

O local foi herdado dos pais, Manfred e Marísia Von Richthofen, assassinados por Suzane e pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, em 31 de outubro de 2002.

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Quatro anos depois, Andreas ganhou na Justiça o direito de herdar, sem dividir com Suzane, o espólio dos pais, avaliado na ocasião em R$ 10 milhões.

Apesar do dinheiro, o local onde ele atualmente vive recluso, tendo a companhia apenas de um caseiro, está tomado por mato, como afirmado pelo próprio Andreas, quando foi abordado pelo produtor de TV, no último dia 21, enquanto o rapaz voltava do supermercado.

Andreas mudou-se para a propriedade no período da pandemia e sai dele, sempre caminhando e levando uma mochila, para resolver questões cotidianas. Ele mantém barba e usa roupas simples.

Suzane

Como mostrado pelo Metrópoles, Suzane começou cursar, em 28 de fevereiro, a faculdade de direito, campus Bragança Paulista, da Universidade São Francisco.

Ela ficou presa por cerca de 20 anos, período após o qual conseguiu progressão da pena para o regime aberto, em 11 de janeiro do ano passado. Suzane confessou participação no crime, pelo qual foi condenada a quase 40 anos de prisão.

O namorado dela na época, Daniel Cravinhos, foi condenado ao mesmo tempo que Suzane e o irmão dele, Christian, a 38 anos e seis meses.