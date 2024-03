Auditores do TCE pedem que ex-namorada de prefeito devolva dinheiro por prática de nepotismo

Os auditores do Tribunal de Contas do Estado emitiram um relatório no início deste mês pedindo a condenação de Hunaide Horithan dos Santos por prática de nepotismo e a consequente devolução de R$27.333,33 (vinte e sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) aos cofres públicos.

No ano passado, Hunaide Horithan foi nomeada pelo prefeito Isau Fonseca para o cargo de Assessora de Procurador II, na Procuradoria-geral do município de Ji-Paraná. Conforme as investigações, Horithan tinha um relacionamento com o prefeito, o que teria configurado nepotismo.

De acordo com os auditores, após minuciosa investigação, restou evidente a relação conjugal entre Hunaide e o prefeito. Nas investigações, os auditores contaram com a ajuda do Ministério Público do Estado e da DRACO, da Polícia Civil.

Os auditores disseram que “corroborando a afirmação da existência da prática de nepotismo, pode-se verificar, conforme relatório do Ministério Público, no qual existem dezenas de mensagens trocadas entre os terminais telefônicos (69) xxxx-xxxx da Sra. Hunaide e (69) xxxxx-xxxx do Sr. Isaú”.

“As referidas mensagens constam no aparelho Apple, modelo iPhone 13 Pro Max, pertencente a Sra. Hunaide apreendidos na Operação “Horizonte de Eventos” e descrevem uma relação íntima perene, na qual compartilham inclusive despesas domésticas”, diz o relatório.

Os auditores afirmam ainda que “consta no relatório que Hunaide enfatiza determinadas qualidades pessoais e informa que insistiu com Isaú para que lhe desse uma oportunidade de salário melhor, ocasião em que confessa que ficou triste por achar que Isaú faria por conta própria, sem que ela precisasse “pedir tanto”, que Hunaide se mostra agradecida pelo trabalho proporcionado por Isaú. Cabe destacar que tal fato é relativo a nomeação de Hunaide ao cargo de Assessora de Procurador II, na Procuradoria-Geral do Município, com salário de 4 mil reais”.

O processo está sob a relatoria do conselheiro Paulo Curi Neto, e antes de tomar a decisão, Hunaide poderá apresentar sua defesa.