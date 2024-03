Avô ajuda a salvar neto soterrado e encontra corpos de outro neto e nora após enchente

“Ele não está com vida, mas está com Deus”, essas são as palavras de um avô após encontrar o corpo do neto de 6 anos em meio à destruição causada pela forte chuva em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. José Maria de Souza, de 57 anos, também ajudou os bombeiros a encontrar o corpo da nora e a resgatar com vida o filho de 33 anos e outro neto mais novo, de apenas dois anos, na noite de sexta-feira (22), quando a cidade foi atingida por um temporal.