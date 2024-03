Bolsonaro toma café em mercado, filia Bocalom e visita interior; veja agenda

O ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre o terceiro dia de agendas no Acre neste sábado (23). Ao lado da ex-primeira-dama Michelle, ele deve começar o dia tomando café em um mercado municipal de Rio Branco para experimentar comidas típicas acreanas. A assessoria do ex-presidente não informou qual será o mercado, por questões de segurança.

Após isso, a partir das 09h30, Bolsonaro deve participar da filiação do prefeito Tião Bocalom no PL, que precisou ser adiada por conta das fortes chuvas de ontem (22).

Na mesma hora, simultaneamente, acontece o evento do PL Mulher. A ex-primeira-dama é a anfitriã do evento, que pretende reunir milhares de mulheres no Maison Borges.

À tarde, o ex-presidente viaja para Senador Guiomard, cerca de 25km distante da capital, para acompanhar algumas obras de emendas do senador Marcio Bittar, executadas enquanto ele ainda era presidente. A principal visita é nas obras de um conjunto habitacional com 30 casas.

Bolsonaro e Michelle retornam para Rio Branco e irão participar de um jantar especial. O local não foi informado pela assessoria. Os dois retornam para o Rio de Janeiro apenas no domingo (24), no voo da manhã.