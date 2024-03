Camila Pitanga é internada com quadro de pneumonia assintomática

A atriz Camila Pitanga, de 46 anos, foi internada com diagnóstico de pneumonia assintomática. Nesta terça-feira (26/3), a atriz compartilhou uma foto no quarto do hospital onde tratou o quadro. “Estou bem, já aviso pra não alarmar ninguém, certo?”, disse Camila, tranquilizando os seguidores.

Camila contou que demorou a descobrir que o quadro, pois não teve sintomas como tosse, febre e falta de ar. “Um tempinho atrás comecei a me sentir extremamente cansada, imaginei ser um princípio de estafa devido a muito trabalho e questões pessoais que me demandavam bastante, longe de casa, saudade da família… O corpo não aguentou”, explicou ela.

O problema continuou e ela se fastou das gravações de Beleza Fatal, primeira novela da Max, antiga HBO Max, para se cuidar. “Nas gravações, toda equipe atenta e querida, achou melhor eu descansar, me recuperar. Santos dias de descanso. Paralelo a isso, pediram também que eu fizesse exames pra garantir que era ‘apenas’ cansaço”, disse.