Catador de latinhas é atropelado ao tentar atravessar rodovia e tem perna amputada

O acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (27), na Rodovia AC-40, próximo ao Parque de Exposições Wildy Viana, no Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

Segundo informações obtidas no local pela equipe de reportagem do ContilNet, uma motociclista identificada como Ana Cristina seguia para o trabalho, no trajeto bairro ao centro, em uma moto Honda bis de cor preta.

Ao passar pelo Parque de Exposições Wildy Viana, um homem identificado como Jovercindo Alvez Ferreira, de 64 anos, tentou realizar a travessia da rodovia e não percebeu a presença da moto, sendo brutalmente atropelado, caindo ao solo e batendo na lateral de um veículo Fiat Argo de cor preto, conduzido por uma mulher identificada como Julielda, que seguia para o trabalho.

Após o acidente, uma guarnição de policiais militares que passavam pelo local, pararam para prestar os primeiros socorros. Um dos militares percebeu a gravidade do ferimento, e prontamente realizou o procedimento de APH, usando um torniquete para estancar o sangue da perna do catador de latinhas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e imediatamente uma viatura de suporte básico foi enviada para dar atendimento na ocorrência. Quando os socorristas chegaram ao local, foi possível perceber que existia uma fratura com semi amputação da perna direita. Todos os procedimentos foram realizados, estabilizando a vítima e a encaminhando para o Pronto-Socorro em estado de saúde gravíssimo.

Jovercindo teve amputação traumática de membro inferior da perna direita, foi entregue no setor de traumatologia do PS, onde deverá passar por novas avaliações e posteriormente procedimentos cirúrgicos.

Militares do Batalhão de Trânsito foram ao local, conversaram com as condutoras, sendo que Ana Cristina, quem pilotava a moto, também ficou machucada, com um corte na boca e varias escoriações pelo corpo, porém, não quis receber atendimento médico. As duas mulheres prestaram todos os esclarecimentos para a polícia e, logo em seguida a perícia foi informada, sendo realizado todos os procedimentos periciais no local.