Infinity inaugura em Rio Branco; confira quem circulou por lá na coluna da Kelly Kley

INAUGURAÇÃO INFINITY

O empresário Neto Brito recebeu convidados no sábado (09) para inauguração da Infinity Bar e Balada, seu novo empreendimento em Rio Branco. Após o coquetel de inauguração o espaço foi aberto ao público geral, que lotou o ambiente. Foi um verdadeiro sucesso!

Confira alguns flashes por Sabrina Solomon:

NIVER ADGEFERSON

Sexta -feira (15), o Mestre Adgeferson troca de idade comemorando a data em um grande aulão de Boxe Chinês. A coluna deseja os parabéns!

VIVA

Quem trocou de idade no domingo (10) foi o empresário Francisco Edson, ganhando festa intimista em família. Na foto, o aniversariante com a esposa Claudia Nogueira e os filhos Ana Clara e Mateus.

GLAMOUR

No glamour desta semana, a influencer digital Rogeria Rocha no evento do influencer Cremozinho, durante sua participação na Cremo House.

OAB

A OAB Acre realiza nos dias 20,21 e 22 de março o Circuito Nacional de Processo Penal e Valorização da Advocacia Criminal, com o objetivo de proporcionar uma imersão acerca de temas relevantes do Direito Processual Penal brasileiro. Serão mais de 30 palestrantes, criminalistas conceituados com atuação na Região Norte.

O Presidente da Comissão da Advocacia Criminal da OAB-AC, Carlos Roberto Lima de Medeiros é um dos anfitriões do evento e presidente da mesa de um dos painéis.

