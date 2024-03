Emoção: Fabiana Justus revela que passou por um transplante de medula

Fabiana Justus se emocionou ao contar, na manhã desta quarta-feira (27/3), que passou por um transplante de medula óssea. Em acompanhamento de uma leucemia, a influenciadora, filha de Roberto Justus, usou o Instagram para agradecer ao doador anônimo e detalhar os próximos passos do procedimento.

“Querido doador, ainda não podemos nos conhecer e nem saber quem somos… Mas eu já te considero tanto! Você doou sua medula sem saber para quem, sem pedir nada em troca. Ahh, se todos no mundo fossem assim… Você só soube que sou adulta e que precisava com urgência. E você não hesitou. Foi lá, fez os exames necessários e doou. E com isso você está me dando minha segunda chance! Você está me possibilitando minha vida de volta”, declarou ela.

Em seguida, ela continuou falando sobre a emoção: “Estou escrevendo como se você estivesse lendo, porque me dá uma sensação boa poder agradecer. Enquanto não posso escrever de verdade pra você, escrevo aqui na minha imaginação. E enquanto não posso lhe agradecer pessoalmente, agradeço a Deus! Deus maravilhoso que me deu tantas bênçãos na vida e hoje me deu mais essa. Um doador 100% compatível comigo… Meu ‘gêmeo’ de medula!”, afirmou, antes de completar:

“Desde o dia que soube que encontraram, eu só agradeço. E seguirei eternamente grata. Ainda temos um caminho pela frente… Precisamos aguardar a ‘pega’ da medula para poder ter alta do hospital. Depois, continuar me cuidando e isolada por um tempo, fazendo bastante acompanhamento”, contou.

No fim, Fabiana Justus festejou: “Mas tenho que comemorar as vitórias e a de hoje foi gigante!!! 27/03 – dia que recebi minha nova medula! Agora, peço a vocês, por favor, muita energia na nossa corrente maravilhosa de amor para que a medula pegue e dê tudo certo! 🙏🏻❤️❤️”, encerrou.

Nos comentários, a influenciadora recebeu muitas mensagens de apoio: “Já deu tudo certo. Sem palavras por essa notícia boa!!!! Daqui pra frente, é só melhora! ♥️”, declarou uma. “Deus é maravilhoso! Se mantenha firme, todos vibrando e orando por sua cura! Já deu certo ❤️✨🙏🏼”, garantiu outra. “Estou chorando com esse post!!!! Rezei tanto pra você!!!! Ele nos escutou, sua segunda chance veio. Mais do que merecida! Já te vejo em casa feliz com seus 3 filhos e seu marido, do jeito que você merece!!!!”, afirmou uma terceira.

“Pequenas vitórias”, celebrou Fabiana Justus

Desde que anunciou sua internação para fazer um tratamento contra uma leucemia mieloide aguda, Fabiana Justus tem compartilhado os momentos bons e ruins com seus seguidores no Instagram.

No fim de fevereiro, a influenciadora, filha de Roberto Justus, usou os stories para comemorar que está se sentindo melhor e conseguiu sair um pouco do leito hospitalar.

“Só de estar fora da cama após uma semana punk, já estou comemorando! Lembrando que a melhor maneira de ir vencendo as batalhas, é: comemorar as pequenas vitórias”, escreveu ela na legenda da foto.

A notícia do diagnóstico

Fabiana Justus está com leucemia. A notícia foi confirmada pela própria influenciadora, que é filha do empresário Roberto Justus, por meio do Instagram, no fim de janeiro. O vídeo foi gravado do hospital. Ela vai ficar internada até finalizar o primeiro ciclo do tratamento.

“Aparecendo por aqui. Obviamente, vocês já estão vendo que não vim dar uma notícia muito boa. Mas também não quer que você enxerguem esse vídeo com tristeza, quero que vocês me deem força”, começou.

Em seguida, Fabiana Justus desabafou: “Esses dias, que foram os piores da minha vida, eu não consegui aparecer. Vim dar oi, explicar o que está acontecendo, pedir força, mais amor e mais carinho, se é que é possível, porque eu recebo muito por aqui”, afirmou. Em seguida, pontuou:

“Minha vida virou de cabeça pra baixo, mas tenho certeza de que ela vai virar de volta. Hoje tô um pouco mais forte pra conseguir vir falar com vocês”.

Logo depois, a influenciadora deu detalhes de seu quadro de saúde: “Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um supermédico, estou sendo muito bem assistida, e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento. Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, eu não saí mais”.

E completou: “Já internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o cateter e já comecei a quimioterapia. Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, meus médicos. Me deram muita confiança, falaram que são altas as chances de cura. Isso tudo me deu muita confiança”.

Ela ainda relatou como está se sentindo: “Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Quando eu acordo aqui no hospital, lembro que isso é verdade. Porque, até então, às vezes vem o sentimento de que tô num pesadelo, vou acordar e não vai ser isso”.

Na sequência, ela se emocionou ao falar dos filhos, as gêmeas Chiara e Sienna, de 4 anos, e Luigi, que nasceu em agosto: “Preciso lutar e vencer e eu tenho certeza que eu vou. Esse choro é de confiança, não vou deixar isso me abalar. O que mais está me doendo é ter que ficar longe dos meus filhos, mas também sei que é uma fase e isso vai passar. Os meus médicos, inclusive, deixaram meus filhos me visitarem de vez em quando, tomando todos os cuidados, porque eu vou ter que ficar mais isolada”.

E prosseguiu, dando informações sobre sua internação: “Neste primeiro ciclo de tratamento, eu fico um mês aqui no hospital e depois eu vou poder ir para casa recarregar as energias e vai ser muito importante para mim”.

Fabiana, que é casada com o empresário Bruno D’ancona, aproveitou para contar que teve que parar de amamentar o caçula: “Fui obrigada a desmamar o Luigi, não foi nada fácil. Tô ainda no processo, cheia de top, cheia de coisas pra tentar secar meu leite”.

E declarou como serão os próximos dias: “Viver um dia de cada vez. Já comecei a batalha e vamos que vamos”.

Roberto Justus se declarou para a filha nos comentários: “Meu amor! Vai dar tudo certo! Você é guerreira! Todos estamos te mandando muita energia positiva! Não posso estar aí com você fisicamente pelas razões que você explicou, mas estou sempre ao seu lado! Te amo! 💙💙”.

Amigos famosos também enviaram mensagens de apoio: “Fabi, te escrevo com todo meu amor no coração. Eu sei exatamente o que está sentindo, te digo que o fundamental pra essa luta que você começa agora você tem: fé, pessoas que te amam e bons médicos. Você vai vencer, estou aqui pra o que você precisar!!! Fique em paz, Deus está contigo!!! ❤️❤️❤️❤️❤️”, escreveu Preta Gil. “Força!!! Que Deus te abençoe muito!!! Vai dar tudo certo 🙏🏻❤️”, disse Ana Hickmann. “Já DEUS certo!!! Você tem uma família maravilhosa que está cuidando dos seus filhos e já já vocês estarão juntinhos ❤️ Te amooooooooooo”, declarou Ticiane Pinheiro, sua ex-madrasta.