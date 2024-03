Ex-Record investigado por golpe do pix ganha programa no SBT

Nesta quinta-feira (28/3), Marcelo Castro anunciou que vai comandar um programa na TV Aratu, afiliada do SBT em Salvador, na Bahia. A chegada do repórter acontece logo após Silvana Freire, do Bom Dia Bahia, informar que está deixando o canal.

Para quem não lembra, Castro viveu uma polêmica recentemente, depois de ser investigado por estelionato. Ele é suspeito de aplicar golpes do pix junto com o produtor Jamerson Oliveira, além de ser acusado de desviar dinheiro de uma campanha para ajudar uma menina com câncer, quando ainda trabalhava no Balanço Geral, da Record TV.

Juntos, mesmo respondendo ao inquérito, criaram o site Alô Juca, de cunho policial, que ganhou bastante repercussão na região, deixando o jornalista conhecido como o “rei das ruas”. Nem Marcelo e nem a TV Aratu confirmaram oficialmente a contratação, que foi divulgada pelo site Bahia Notícias.

De acordo com o veículo, o famoso irá estrear no dia 15 de abril, das 11h30 às 13h, assumindo o horário que antes era de Casemiro Neto. E Casemiro assumiria o horário da manhã, que antes era liderado por Silvana.

Castro começou a ser investigado no ano passado. Na época, o delegado Charles Leão, titular da Delegacia de Repressão a Crimes de Estelionato por Meio Eletrônico (DreofCiber) contou que o inquérito estava seguindo. “Há várias pessoas envolvidas, e precisamos estabelecer qual o nível de envolvimento delas. Esse cuidado na prestação da informação é por esse compromisso: para que inocentes não venham a ser responsabilizados”, esclareceu.

O golpe teria desviado em torno de R$ 800 mil, entre setembro de 2022 e fevereiro de 2023, de doações feitas para uma menina que tratava um câncer e teve seu drama exibido no Balanço Geral Bahia, apresentado por Marcelo.

Na ocasião, a mãe da menina reclamou que o dinheiro não havia chegado, já que o pix informado na tela da reportagem não era o seu e de ninguém da família. A criança acabou morrendo logo depois da campanha na emissora do Bispo Macedo.

Marcelo Castro e Jamerson Oliveira foram demitidos da Record TV da Bahia em março do ano passado, por justa causa, sem receber os direitos trabalhistas.