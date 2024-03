Fim do Windows 10? Sistema operacional tem dias contados; entenda

O fim do Windows 10 já tem data marcada; 14 de outubro de 2025. Segundo a Microsoft, depois dessa data, o software continuará funcionando nos computadores, mas não contará atualizações de segurança e não terá mais assistência gratuita. Isso significa que PCs que continuarem usando essa versão do sistema operacional podem apresentar problemas de desempenho e bugs, além de ficarem suscetíveis a falhas de segurança, tornando-se um alvo fácil para cibercriminosos. O mais indicado é que usuários migrem para a versão mais recente do sistema, o Windows 11 ou aguardem o lançamento do Windows 12, que pode chegar ainda em 2024. A seguir, saiba mais sobre o fim do Windows 10 e entenda o que precisa ser feito antes do software “acabar”.

Windows 10: quando vai acabar

O Windows 10 foi lançado em 29 de julho de 2015 e será descontinuado após mais de 10 anos de atividade em 14 de outubro de 2025. A versão atual, 22H2, é a definitiva e contará com atualizações de segurança até a data estipulada pela Microsoft. Depois desse período, o Windows 10 continuará funcionando, mas não receberá qualquer suporte ou manutenção gratuita. O fim da assistência em softwares faz parte da política de Ciclo de Vida da empresa e possibilita que a Microsoft concentre seus esforços em produtos mais novos.

O término do suporte para o Windows 10 reforça os rumores de que o Windows 12 está próximo de ser lançado. Até o momento, nenhuma informação oficial foi divulgada, mas fontes especializadas indicam que o sistema operacional pode chegar até o fim de 2024. É possível que o software conte com inteligência artificial (IA) integrada, novo layout e área de trabalho mais dinâmica.

Windows 10: o que fazer quando acabar

Como já mencionado, o Windows 10 não deixará de funcionar após o fim do suporte, mas seu uso não é recomendado. Sem novas atualizações, o sistema operacional poderá apresentar problemas de performance, erros contínuos e falhas de segurança, deixando o computador vulnerável a invasões, malwares e outros perigos. Para evitar esses problemas, a Microsoft recomenda que usuários migrem, o quanto antes, para o Windows 11.

Caso o computador seja compatível com a nova versão do software, é possível fazer a atualização gratuitamente através do Windows Update. No entanto, hardwares mais antigos podem não atender aos requisitos mínimos do sistema, ficando impossibilitados de instalar a atualização. Sendo assim, para obter o Windows 11, será preciso comprar um novo computador ou aprimorar os componentes indicados pelo aplicativo “Verificação de integridade do PC”.

Mesmo que a ação recomendada seja migrar para o Windows 11, a Microsoft também irá oferecer suporte estendido para Windows 10. O serviço será disponibilizado por três anos e os clientes interessados terão que pagar por uma assinatura anual para receber as atualizações de segurança. O valor ainda não foi divulgado.