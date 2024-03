Gabigol pode pegar até 4 anos de suspensão. Julgamento será nesta 2°feira

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, enfrenta nesta segunda-feira, 18, um julgamento que pode definir o curso de sua carreira no futebol.

Gabigol, campeão pelo Flamengo, está sendo acusado de tentativa de fraude em um exame antidoping realizado em 2023.

A punição potencial para o jogador pode ser de até quatro anos de suspensão.

Confira a seguir os detalhes do processo.

Gabigol foi acusado de comportamento suspeito durante um teste fora de competição, no Ninho do Urubu, em 8 de abril de 2023.

Segundo os oficiais responsáveis pelo exame, o jogador teria tentado esconder a genitália na hora de urinar no recipiente para coleta de amostras e apresentado um comportamento agressivo.

Detalhes do julgamento de Gabigol

O julgamento será realizado pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD), em uma sessão privada por videoconferência.

Quem representa a defesa de Gabigol é o advogado Bichara Neto, contratado pelo Flamengo e o clube demonstra confiança em um resultado favorável.

Muito provavelmente a sessão será longa, devido ao número de testemunhas chamadas para depor.

Após a leitura do relatório e a apresentação das evidências, haverá espaço para manifestações da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), a fala do procurador, que faz a acusação e a defesa do jogador.

Um voto é dado pelo relator do processo e o Pleno do tribunal, composto por nove membros, decide o resultado.

Expectativa para o resultado

Luciano Hostins, ex-presidente do TJD/AD, afirmou em entrevista ao Uol que a tendência é que Gabigol seja condenado, dada a frequência de condenações em casos similares julgados pelo TJD/AD.

Contudo, a sentença pode variar de uma simples advertência à uma suspensão por até 4 anos.

Oito pessoas foram intimadas a depor, incluindo Gabigol, o médico do Flamengo, Márcio Tanure, e Everton Ribeiro, que era o capitão do Flamengo à época.

O julgamento desta segunda-feira, portanto, promete ser preenchido de depoimentos intensos e revelações cruciais que podem impactar no restante da carreira de Gabigol.