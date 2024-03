ContilNet traz imagens do lançamento do livro “Gladiadoras do Empreendedorismo”

No último sábado, dia 23, o restaurante Pão de Queijo, em Rio Branco, foi palco de um evento marcante: o lançamento do livro “Gladiadoras Amazônicas do Empreendedorismo”. A noite foi repleta de emoções, reunindo 12 mulheres empresárias que estão na vanguarda do mercado empreendedor no Acre.

A galeria de fotos do evento, trazida pela coluna Douglas Richer, do site ContilNet, oferece um vislumbre dos momentos memoráveis compartilhados por essas mulheres inspiradoras. Cada imagem captura a essência da determinação, do poder e do espírito de liderança que permearam o evento.

Desde sorrisos radiantes até abraços calorosos, as fotografias retratam a camaradagem e a solidariedade entre as participantes, destacando a importância do apoio mútuo no mundo dos negócios. Além disso, os registros refletem a diversidade de setores e áreas de atuação representadas pelas Gladiadoras Amazônicas do Empreendedorismo, demonstrando a riqueza e a vitalidade do ecossistema empresarial no Acre.

Cada foto é mais do que apenas um instantâneo; é um testemunho visual do poder transformador do empreendedorismo feminino e da capacidade das mulheres de superar desafios e alcançar o sucesso.

Confira as fotos e deixe-se inspirar pela energia e pela determinação dessas notáveis empreendedoras que estão deixando sua marca na história do Acre e além.