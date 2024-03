Irmãs sofrem acidente após veículo perder o controle e capotar várias vezes na BR-317

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira (29) na BR-317, nas proximidades do quilômetro 26, no trecho entre Epitaciolândia e Rio Branco, interior do Acre.

Segundo relatos obtidos no local, um Fiat Uno vermelho, conduzido por Elivania Valentim Nazário, 23 anos, seguia de Epitaciolândia para Rio Branco quando, próximo ao km 26, a condutora tentou realizar uma ultrapassagem, perdendo o controle do veículo em um trecho em obras. O carro capotou diversas vezes.

No interior do veículo estavam quatro ocupantes, incluindo a condutora. A irmã de Elivania, identificada como Edilane Valentim Nazário, 27 anos, foi a única ferida no acidente, sofrendo uma fratura de vértebra. Ela foi prontamente socorrida e encaminhada para o Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia.

Devido à gravidade dos ferimentos, Edilane precisou ser transferida com urgência para o Pronto Socorro de Rio Branco. Acompanhada por uma equipe médica do município, ela chegou lúcida e orientada, e deverá passar por novas avaliações médicas.