Marido de empresária que morreu em tragédia pulou do avião antes da queda e ‘chora o dia todo’

O jovem Matheus Jeferson Fonte de Souza, de 26 anos, que estava a bordo do avião que caiu no último dia 18 de março, em Manoel Urbano, segue internado no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), em Manaus, desde o último dia 25.

Matheus é marido de Suanne Camelo, que também estava no avião e foi a segunda vítima fatal da tragédia. Além dela, morreu o empresário Sidney Hoile.

A mãe de Matheus, Francisca Raimunda, concedeu entrevista ao site G1 Acre e deu alguns detalhes da conversa que teve com o filho, após o acidente.

“Ele é acostumado a fazer academia, era soldado do quartel, tem boa estrutura. Quando ele viu que o avião ia caindo, quando ele viu que ia cair mesmo, ele disse que estava bem pertinho da porta, aí ele abriu a porta e aí ele pulou. Ele luxou a clavícula nesse momento”, disse.

“Aí ele já viu o fogo e ele pulou dentro do fogo para tirar a mulher dele, por isso que ele se queimou, porque ele entrou pra pegar a mulher”, acrescentou.

Raimunda disse que o filho ainda conseguiu conversar com a esposa.

“Ela agradeceu muito ele. Na hora que ele tirou [Suanne do avião] viu que ela estava queimada, mas não percebeu que era muito, que fosse levar à morte dela”, conta.

Matheus contou ainda que ao ver o próprio corpo queimado, entrou dentro de uma poça de lama para tentar apagar as chamas. Ele teve queimaduras em uma perna inteira, em um braço, na axila, rosto, barriga e costas.

“No CTQ, a cada três dias é feita a limpeza dos ferimentos de Matheus e colocadas novas bandagens para proteger as queimaduras”, diz a reportagem.

Sobre a morte de Suanne, Francisca disse que contou para o filho a notícia.

“Ele já sabe da morte dela, contei ontem [quarta-feira, 27]. Ele passou o dia chorando ontem e hoje pelo acontecido”, disse.