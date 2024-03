Empresária que morreu em tragédia iria casar e levava alianças no avião; marido não poderá enterrá-la

Com o sonho de casar e viver uma vida normal, a empresária Suanne Camello embarcou rumo a Santa Rosa do Purus, na penúltima segunda-feira (18), com um par de alianças em meio a tantos outros objetos que estavam em sua bagagem. Ao lado do marido Matheus Fonte, Suanne pretendia retornar para a cidade em que morava e era uma grande empresária. As alianças seriam para selar a união entre os dois, que pretendiam casar.

O fato é que os sonhos de Suanne não poderão ser vividos por ela, visto que a jovem foi a segunda vítima fatal da queda do avião que a levava, junto com o marido, e outras cinco pessoas. No local, o empresário Sidney Estuardo Hoyle Veiga foi a primeira vítima fatal.

Suanne, Matheus, o piloto Roney Mendes, o casal Amélia Marques e Bruno Fernando, além da adolescente indígena Delisiane Salomão Calisto, de 15 anos, ficaram feridos com a queda da aeronave modelo Cessna Skylane 182. Suanne teve 80% do corpo queimado pelas chamas da explosão que aconteceu logo após a queda.

Segundo informações, o marido de Suanne foi arremessado para fora do avião durante a queda. Ao levantar do solo e ver que a esposa estava em meio às chamas, Matheus, em um ato heroico, tirou Suanne das chamas. Apesar do resgate rápido do marido, Suanne teve 80% do corpo queimado e foi encaminhada para a Unidade Mista de Manoel Urbano, cidade onde a aeronave caiu 1 km da cabeceira da pista, após decolar. O local era de difícil acesso para os socorristas.

Transferência de Suanne

Suanne foi transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco ainda na segunda-feira (18), pelo helicóptero do Governo do Estado, com as equipes do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após ter o quadro clínico estabilizado para garantir o transporte seguro. Suanne foi a primeira a ser transferida para a capital acreana.

Do Pronto-Socorro, entubada, Suanne foi transferida via Tratamento Fora de Domicílio (TFD) na madrugada de sábado, 23 de março, para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), no Hospital 28 de Agosto, em Manaus, onde morreu na noite da última quarta-feira (27).

A empresária morreu em decorrência das complicações causadas pelo acidente aéreo. Suanne, moradora de Santa Rosa do Purus e proprietária de um dos maiores pontos comerciais da cidade, enfrentou severas queimaduras em extensas partes do corpo após o acidente trágico.

Apesar dos esforços dos profissionais de saúde e das orações de familiares e amigos, a jovem não resistiu às lesões. Nas redes sociais, Suanne se apresentava como pedagoga, proprietária de um mercantil e mãe de uma menina.

Ida para Rio Branco

A empresária Suanne teria ido para Rio Branco, capital acreana, para comprar uma caminhonete e dois terrenos. Ao retornar para casa, Suanne embarcou o novo veículo na balsa em Manoel Urbano, e pegou o avião monomotor para chegar mais rápido em Santa Rosa do Purus, como é feito costumeiramente pelas pessoas que entram e saem do município. Suanne estava acompanhada do marido Matheus Jeferson, de 26 anos, com quem já morava junto, mas pretendia oficializar a união na cidade onde moravam.

O município de Santa Rosa do Purus, é considerado uma das cidades acreanas isoladas, pois, chegar ou sair de lá só é possível de barco ou em aviões de pequeno porte.

Marido não poderá se despedir

Os sonhos interrompidos de Suanne marcarão a vida de toda a família da empresária, inclusive do marido, Matheus Fonte, que viajava com a jovem.

Matheus teve 40% do corpo queimado e também foi transferido para Manaus para o tratamento. Apesar do esforço para salvá-la, o jovem não poderá se despedir e velar a esposa, visto que o velório deve acontecer neste final de semana.

O corpo de Suanne deve chegar ao Acre na madrugada desta sexta-feira (28). As informações foram repassadas pela família da vítima ao ContilNet, que levantou, ainda, a possibilidade do corpo de Suanne ser velado na capital acreana, Rio Branco, no entanto, o local ainda não está definido.

O corpo da empresária permanece no Instituto Médico Legal (IML), em Manaus, de onde deve ser levado à funerária e, posteriormente, transladado até o Acre.

Matheus segue internado no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), no Hospital 28 de Agosto, em Manaus, na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Sesacre lamenta a morte

Em nota pública lançada na noite desta quarta-feira (28), o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, lamentou a morte da segunda vítima fatal do acidente aéreo em Manoel Urbano, a empresária Suanne Lostanaud Camello, de 30 anos.

“Suanne havia sido resgatada com vida e foi transferida logo após o acidente para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde foi cuidada pela equipe médica até sua estabilização. Após apresentar melhora, ela foi transferida via Tratamento Fora de Domicílio (TFD) na madrugada de sábado, 23 de março, para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), no Hospital 28 de Agosto, em Manaus”, disse o secretário em um trecho da nota.

“Sobretudo, apesar dos esforços das equipes envolvidas e devido ao seu delicado estado de saúde, a jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta quarta-feira, 27. Diante da lamentável perda precoce, o governo do Acre expressa o mais profundo pesar aos familiares e amigos”, finalizou.