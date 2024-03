“Montamos uma cidade em uma semana”, diz Bocalom ao entregar Parque de Exposições após enchente

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, realizou nesta terça (26), a entrega do Parque de Exposições, após fazer a retirada de todas as famílias que ficaram abrigadas no local em razão da enchente do Rio Acre, que atingiu a capital acreana no final de fevereiro.

Mais de 3,5 mil pessoas ficaram abrigadas no parque, com o apoio da prefeitura, em um trabalho conjunto entre todas as secretarias, prestando serviços de saúde, assistência social, alimentar, dentre outros de assistência humanitária.

O prefeito Tião Bocalom ressaltou os trabalhos da prefeitura e agradeceu a todos os secretários e servidores empenhados no acolhimento e suporte às famílias atingidas pelas águas do Rio Acre, que viveu sua segunda maior enchente na história de Rio Branco.

“Estamos encerrando os trabalhos no parque, não tenho dúvidas que desde de 2021 viemos em aprendizado, e neste ano consolidamos tudo isso. Agradeço a cada uma das lideranças das nossas secretarias que atuaram em prol dessa população. Montamos uma cidade em uma semana. Foram feitos 935 boxes, tivemos dias de fazer 300 boxes em 24 horas. É um trabalho incansável. Quem não viveu isso aqui não tem noção do que é cuidar de um espaço como esse”, enfatizou.

Atuação das secretarias

Cerca de 48 bairros foram atingidos pelas águas do Rio Acre. Diante disso, uma das secretarias que atuou diretamente no suporte às famílias, tanto no transporte de seus pertences, quanto na limpeza dos bairros no pós-enchente, foi a Secretaria de Cuidados com a Cidade. De acordo com o secretário Joabe Lira, mais de cinco mil toneladas de entulhos foram retirados nos bairros.

“Em menos de duas semanas concluímos a limpeza de 100% dos bairros atingidos pela alagação. Sabíamos que essa era uma das prioridades do prefeito Tião Bocalom, e também das famílias, que queriam retornar para suas casas”, ressaltou Joabe Lira.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, tentente-coronel Cláudio Falcão, reforçou todos os esforços adotados previamente pela prefeitura para atuar antes, durante e após a enchente na capital acreana.

“Não é desejo de ninguém que acontecesse esse desastre, mas a prefeitura deu resposta à altura de tudo que aconteceu. Fizemos um plano, todas as secretarias estavam aptas para atuar em meio à ganha crise que enfrentamos”, disse o coordenador da Defesa Civil.