“Não vai faltar peixes em Sena Madureira na Semana Santa”, garante vendedor

O mercado do peixe de Sena Madureira está abastecido nesse período da Semana Santa. Desde a última terça-feira (26) algumas espécies já se encontram à disposição dos consumidores.

De acordo com o pescador Gean que também atua como vendedor no mercado local, não vai faltar o produto ao longo desse período. “A gente já vinha tendo essa preocupação devido a escassez do pescado em nosso município. Atualmente, temos o tambaqui e a pirapitinga aqui da região, mas também trouxemos mais de mil quilos de branquinha do Amazonas. O fato é que temos o produto à disposição dos moradores”, comentou.

Em relação ao tambaqui, espécie bastante procurada, o quilo varia entre R$ 20 e 22,00. O tambaqui tratado está sendo vendido o quilo a R$ 22,00. O quilo da branquinha também varia entre R$ 20 e 23,00.

Piscicultores da região também venderão peixes em pontos distintos da cidade.