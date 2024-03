Pesquisa mostra Michelle Bolsonaro empatada com Lula; veja números

A primeira-dama Michelle Bolsonaro aparece tecnicamente empatada com Lula em um dos cenários simulados pelo Instituto Paraná Pesquisas na sondagem divulgada nesta quinta-feira (28).

Como mostramos mais cedo, ex-presidente Jair Bolsonaro aparece na frente do atual chefe do Poder Executivo Lula na pesquisa, apesar de ter sido considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral.

De acordo com o levantamento, Jair Bolsonaro teria 37,1% das intenções de voto se as eleições fossem hoje. Lula aparece com 35,3%. Ciro Gomes (PDT) tem 7,5%, Simone Tebet (MDB) 6,1% e Eduardo Leite (PSDB) 1,8%.

No primeiro cenário em que o ex-presidente é substituído por sua esposa, Michelle Bolsonaro aparece com 30,9% das intenções de voto contra 36% de Lula. Ciro Gomes, nesta simulação, teria 8,7% das intenções de voto contra 6,9% de Simone Tebet e 2,2% de Eduardo Leite.

Mas quando o eleitor é questionado sobre um cenário em que há apoio explícito de Jair Bolsonaro à sua esposa em uma disputa presidencial, há um empate técnico entre Lula e a ex-primeira-dama.

Neste cenário, Lula teria 44,5% das intenções de voto e Michelle Bolsonaro 43,4%.

Nos bastidores, Jair Bolsonaro ainda afirma que Michelle Bolsonaro é pouco experiente para uma disputa majoritária. No entanto, integrantes do PL tem ressaltado que a ex-primeira-dama demonstra desenvoltura em seus discursos. Na visão dos caciques do PL, Michelle teria condições de concentrar o voto de eleitores evangélicos e das mulheres.

No Distrito Federal, Michelle foi apontada como fator de desequilíbrio na disputa entre Damares Alves (Republicanos) e Flávia Arruda (PL) por uma vaga no Senado. Michelle fez ampla campanha para Damares, participando de caminhadas e de atos políticos.

A pesquisa foi encomendada pela Executiva Nacional do PL e foi realizada entre os dias 18 e 22 de março deste ano. Foram ouvidos 2.024 eleitores em 26 Estados e Distrito Federal e em 162 municípios brasileiros. Segundo o Paraná Pesquisas, o grau de confiança da sondagem é de 95% para uma margem estimada de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.