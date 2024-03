Polícia Civil apreende três quilos de entorpecentes, dinheiro, moto e um acusado

Na manhã desta quinta-feira, dia 21, a polícia de Sena Madureira realizou uma operação bem-sucedida que resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e na captura de um acusado conhecido na região.

Cleilson Pinheiro de Souza, mais conhecido como Biela, foi detido durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em três diferentes endereços ligados ao suspeito.

Sob a coordenação do delegado Thiago Parente, a ação policial teve início após a expedição dos mandados pela juíza da vara criminal local. Os alvos incluíam residências nos bairros Vila Militar e Eugênio Areal, além de uma chácara no Pólo Elias Moreira. Com apoio adicional de um cão farejador, as equipes policiais conseguiram efetuar as buscas de forma minuciosa.

Durante as diligências, os policiais apreenderam uma motocicleta XTZ Lander 250 e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 4.406, uma quantidade significativa de maconha, pesando 3 quilos, foi apreendida.

As autoridades policiais ressaltaram a importância do combate ao crime e reiteraram o compromisso em manter a segurança e a ordem pública em Sena Madureira. O acusado deverá passar por audiência de custódia.