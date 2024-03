Polícia identifica dono de avião que caiu no Acre e abre inquérito para investigar causas da tragédia

A Polícia Civil de Manoel Urbano, interior do Acre, abriu um inquérito para investigar as causas da queda de um avião de pequeno porte, modelo Cessna Skylane 182, que caiu no último da 18 de março.

A aeronave transportava 7 pessoas. Um passageiro morreu após a queda, o empresário peruano Sidney Hoyle.

O avião caiu em uma fazenda no município de Manoel Urbano, a 1 km da cabeceira da pista. Na aeronave, que tinha como destino a cidade de Santa Rosa do Purus, estavam o piloto e mais três homens e três mulheres.

Ao ContilNet, a delegada Jade Dene, da Delegacia de Manoel Urbano, responsável pelas investigações da queda, confirmou que o avião tinha capacidade para transportar apenas 4 pessoas, ou seja, estava acima do limite máximo. Além disso, a delegada informou que a aeronave não tinha autorização para atuar como táxi aéreo.

Também nas investigações preliminares, a polícia confirmou a informação de que uma das passageiras, a adolescente indígena de 15 anos, viajou sendo transportada, sem sinto de segurança, no local destinado às bagagens.

Porém, outras informações só poderão ser obtidas por meio de uma perícia solicitada pela delegada.

“Dizer que houve algum problema técnico ou utilização de equipamento errado, combustível ou qualquer coisa, é a perícia a responsável”, disse.

A delegada informou que já realizou a entrega de materiais para a perícia realizar a investigação.

Depoimentos colhidos

A investigação se esbarra na dificuldade de ouvir as vítimas. Três sobreviventes tiveram queimaduras em pelo menos 40% do corpo e quatro vítimas foram encaminhadas para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), no Hospital 28 de Agosto, em Manaus.

Por esse motivo, a delegada ainda não conseguiu ouvir todas as pessoas que estavam à bordo da aeronave, inclusive o piloto, peça crucial nas investigações.

Dentre os seis feridos, quatro vítimas foram transferidas para o hospital no Amazonas. A primeira paciente a ser transferida foi Amélia Marques Rocha, que teve 70% do corpo queimado, seguida pelo piloto Valdir Roney de Souza Mendes, que teve 40% do corpo queimado, na sexta-feira, 22 de março, segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

Na madrugada do sábado (23), os pacientes Mateus Jefferson Fontes de Souza e Suanne Lostanaud Camello, que teve 80% do corpo queimado, também foram transferidos. Já o paciente Bruno Fernando dos Santos recebeu alta e está em processo de recuperação. A adolescente Delisiane Salomão Calisto, de 15 anos, que ficou sob cuidados médicos na Unidade Mista de Manoel Urbano, teve alta hospitalar na segunda-feira (25).

De acordo com a Sesacre, os dois pacientes receberam acompanhamento psicológico e auxílio no processo de recuperação.

Dono identificado

Até o momento, quatro pessoas foram ouvidas. “O rapaz que indicaram que era o responsável pela aeronave também está hospitalizado, não por causa do acidente, por outro motivo”.

Entretanto, a delegada informou que o dono da aeronave já foi identificado. O avião está no nome de uma pessoa de outro estado, porém, o responsável pela aeronave seria outro. “Estamos tentando interrogá-lo”.

A delegada disse que ainda não há prazo para a conclusão do inquérito e aguarda o resultado da perícia, que já recolheu o material, para tomar outras providências.

Por se tratar de um acidente aéreo, a responsabilidade da investigação também é federal.

As investigações sobre as causas da queda da aeronave também terão ajuda do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que trabalha com objetivo de prevenir que novos acidentes ocorram.