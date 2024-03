Polícia Militar recupera motos roubadas e prende suspeitos em Rondônia

Após a ação criminosa contra uma revendedora de motos no município de Jarú, Rondônia, nesta madrugada, sete homens conseguiram roubar várias motos que estavam na loja. A Polícia Militar de Rondônia passou a patrulhar as ruas e avenidas da cidade. Em abordagem a dois suspeitos, um deles tentou se desfazer de uma moto azul, possivelmente das motos furtadas.

O homem negou participação no crime, porém, apontou o local onde estariam as motocicletas e os participantes do furto. De imediato os policiais se dirigiram até rua Frey Caneca, setor 07, na casa de um conhecido das guarnições, por ter sido conduzido várias vezes a delegacia. Foram informados de outro local onde estariam as motos.

Com a participação de um Policial Civil, a equipe foi até outra residência e encontrou três motos na garagem, todas produtos do furto na loja revendedora. Diante do flagrante foram encontrados dentro da residência, quatro elementos que receberam voz de prisão e foram encaminhados a Delegacia de Polícia. Um outro elemento e nem a moto foram localizados. Por enquanto.

Furto

Na madrugada desta quarta (27), homens encapuzados entraram em uma revendedora de motos, no município de Jarú, e roubaram quatro motocicletas que estavam na loja. Pelo serviço de monitoramento, foi possível ver o momento em que os sete criminosos chegaram ao local a pé. Um deles, usando um martelo, conseguiu quebrar a porta e todos entraram na loja.

Já dentro do estabelecimento, os bandidos começaram a ligar as motocicletas de vários modelos que estavam com as chaves na ignição e, em poucos minutos, conseguiram fugir com quatro veículos.

Os acusados levaram uma moto Titan 160, de cor azul; Honda Biz, de cor marrom; Honda Bros, de cor branca; e uma Honda XRE, de cor vermelha. Foram presos em menos de 12 horas.