Prefeitura e Defesa Civil já atenderam mais de 15 mil famílias após enchente do Rio Acre

Após mais de um mês do início da cheia do Rio Acre, que registrou a segunda maior enchente da história, mais de 15 mil famílias que foram afetadas pelo nível das águas já foram atendidas pela Defesa Civil Municipal e pela Prefeitura de Rio Branco. No último domingo (24), as últimas famílias foram retiradas do abrigo montado no Parque de Exposições.

O nível do Rio Acre chegou a marca de 17,89 metros e se aproximou da maior enchente já registrada em Rio Branco, que foi de 18,40 metros em 2015. Ao g1, o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, informou que o órgão deve atender, ainda, mais 5 mil famílias, totalizando 20 mil famílias, com entrega de alimentos, material de limpeza, água, colchão e outras coisas.

“O pós-cheia, ele consiste em relocar as famílias que estavam em abrigos, aquelas que não podem voltar para casa. Nós estamos fazendo isso, estamos assistindo todas as famílias que foram atingidas. Já alcançamos 15 mil famílias e nós vamos ainda avançar em umas 5 mil famílias, totalizando em um total de 20 mil, a atendimento de ajuda humanitária, que é entrega de suplementos, alimentícios, material de limpeza, água, colchão, tudo isso a gente está vendo, tudo pós-alagação”, explica Falcão.

Além das 20 mil famílias na capital, a Defesa Civil deve atender também as famílias da zona rural, onde os produtores estimam prejuízo de R$ 50 milhões.