Preso no Ceará seria um dos responsáveis por contratar matadores de ex-prefeito do Acre

Na última quinta-feira (29), as Forças Integradas de Segurança do Ceará prenderam mais um suspeito envolvido no assassinato do ex-prefeito de Plácido de Castro, interior do Acre, Gedeon Barros, ocorrido em 2021.

O preso foi identificado Weverton Monteiro de Oliveira, conhecido como ‘Bolacha’. As investigações apontam que ele teria sido responsável por contratar os dois matadores que efetuaram pelo menos 8 tiros contra o ex-prefeito. A informação foi divulgada pela TV 5.

Além da participação no assassinato de Gedeon, ‘Bolacha’ também responde processos por tráfico de drogas. A prisão dele ocorreu durante a Operação Crime Craker, que cumpriu dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco e um mandado de prisão preventiva da Justiça de Rio Branco, no Acre.

Processo com 7 réus

Além de Weverton, no mês passado, a Justiça do Acre tornou outros 6 réus acusados pelo assassinato do ex-prefeito. A decisão é do juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Daniel Bonfim, que recebeu a denúncia do Ministério Público do Acre (MP-AC).

O banco dos réus terá: Liomar de Jesus Mariano, Carmélio da Silva Bezerra, Antônio Severino, Cleberson Rodrigues Nascimento, Weverton Monteiro de Oliveira, João da Silva Cavalcante Junior e Sairo Gonçalves Petronilio.

As investigações da Polícia Civil apontam que Liomar de Jesus Mariano, Carmélio da Silva Bezerra, são acusados de ser os mandantes do crime e foram presos no fim de 2023.