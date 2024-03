Trabalhador estava a 18m do chão quando morador cortou corda em prédio

O trabalhador que limpava a fachada de um prédio em Curitiba (PR) estava a 18 metros de altura quando um morador da cobertura cortou a corda de proteção que o sustentava, de acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR).

A tentativa de homicídio ocorreu em 14 de março, quando o morador do 27º andar cortou a corda que suspendia a vítima, segundo informações presentes na denúncia criminal do Ministério Público do Paraná (MPPR).

No momento do incidente, o homem limpava a fachada do 6º andar de um edifício na Avenida Silva Jardim, no bairro Água Verde, e só não caiu graças ao funcionamento de um dispositivo de segurança.

Identificado como Raul Ferreira Pelegrin, de 41 anos, o morador foi preso em flagrante pela PCPR por tentativa de homicídio. Ainda segundo a polícia, a mulher do suspeito chegou a mentir que o marido “não estaria dentro de casa”.

Tentativa de homicídio contra trabalhador

Pelegrin enfrenta a denúncia de homicídio tentado, por uso de meio insidioso e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Até o momento, o motivo do crime é desconhecido. “O denunciado, que foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada, continua recolhido na Cadeia Pública de Curitiba”, diz trecho de nota do MPPR.