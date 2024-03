VÍDEO: para fugir da PM, assaltante sobe em casas e quebra telhados no interior do Acre

Um homem de 26 anos de idade foi preso nesta semana pela Polícia Militar sob suspeita de cometer vários furtos e roubos em Sena Madureira. Mas, além desses crimes, ele também tende a responder por dano ao patrimônio.

Na tentativa de fugir da PM, ele subiu em pelo menos dois telhados de casas na Rua Maranhão, próximo à AABB, e findou quebrando as telhas, ocasionando um prejuízo considerável para os moradores. Porém, para que ele seja enquadrado no crime de dano, as vítimas precisam comparecer à Unidade de Segurança Pública para registrar a ocorrência.

“É necessário que as vítimas se manifestem de forma oficial, ou seja, compareçam à Unidade de Segurança Pública para registrar a notícia-crime. Caso isso não ocorra, o criminoso tende a ficar impune”, alertou o capitão Fábio Diniz.

A quebradeira dos telhados ocorreu durante a madrugada da última terça-feira (26). O acusado estava fugindo de um cerco policial após furtar uma bicicleta e um aparelho celular no ramal do Adolar.

