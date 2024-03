VÍDEO: Rio Tarauacá transborda novamente após 12h de chuvas e atinge casas no Jordão

O município de Jordão, localizado no interior do Acre, volta a enfrentar a cheia do Rio Tarauacá neste sábado (23). Após 12 horas de chuvas intensas, o nível do Rio Tarauacá, subiu rapidamente e as águas voltaram a atingir inúmeras casas.

A Defesa Civil informou que o manancial já chega a 7,54 metros sendo que a cota de transbordamento é de 7 m. Um vídeo compartilhado por Kézio Araújo mostra a situação do município.

A ocorrência de famílias desabrigadas acontece nos bairros mais baixos, como o Kaxinawá e o Assuero Sales. O bairro Kaxinawá foi o primeiro a ser atingido, pelo menos 100 pessoas já estão nos abrigos da prefeitura. Além disso, a situação se agrava, uma vez que a água já atingiu a rua onde está localizado o Hospital Geral Dr. Márcio Rogério Camargo.

Maior enchente da sua história

Durante a última enchente, um total de 1.706 pessoas ficaram desabrigadas, enquanto outras 2.061 foram desalojadas em Jordão. No período, mais de 3,7 mil pessoas que necessitaram deixar suas residências devido às condições adversas.

A Prefeitura do Jordão, interior do Acre, decretou situação de emergência por conta da enchente do rio Jordão e o crescimento do rio Tarauacá que atingiu metade da cidade

