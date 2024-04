Bittar diz que números mostram crescimento de Bocalom e que atual prefeito ganhará a eleição

O senador Marcio Bittar (União-AC) disse, na tarde desta terça-feira (10), ao ContilNet, que os números divulgados pela TV Gazeta sobre a corrida à Prefeitura Municipal nas eleições deste ano, refletem o que se sente nas ruas. Segundo ele, ainda que haja uma polarização entre as duas principais candidaturas, a do ex-prefeito Marcus Alexandre, do MDB, que aparece com 39%, e Tião Bocalom, do PL e candidato à reeleição, com 34%, a candidatura do atual prefeito é a que tem mais chances de crescer.

Os números atribuídos pela mesma pesquisa aos pré-candidatos Alysson Bestene, do PP, e deputado estadual Emerson Jarude, do Novo, de 6% e 5% respectivamente, na avaliação do senador, “não são ruins”. Para ele, embora Alysson Bestene apareça bem abaixo do que se imaginaria de um candidato apoiado por um governador popular, como é Gladson Cameli, “ele aparece bem”, segundo Marcio Bittar.

“Digo que ele está bem porque, nos últimos três meses, o que mais tem feito o Alysson Bestene é reafirmar sua candidatura. E quando muito se reafirma um negócio, é porque pode haver problemas”, disse Bittar.

De acordo com o senador, os 4% atribuídos a Emerson Jarude também não seriam ruins. “Sem nenhum estrutura, de Governo, de Prefeitura ou de Partido, esse percentual não é ruim”, avaliou o senador.

Ainda de acordo com Marcio Bittar, ainda que apareça atrás de Marcus Alexandre, a pesquisa mostra o crescimento da candidatura de Tião Bocalom. “Veja que há um ano e meio atrás, quando se falava de eleição para a Prefeitura em 2024, parecia que o Bocalom estava morto. Naquele momento, Marcus Alexandre aparecia acima da casa dos 50%. Hoje, cai para menos de 40%”, disse.

“O Marcus Alexandre tem alta rejeião e isso vai aumentar à medida que a população tiver a percepção de que ele é apoiado ainda pelos partidos de esquerda, como o PT, que tanto fizeram mal ao Acre”, acrescentou.

Marcio Bittar evitou propor uma junção das candidaturas de Alysson Bestene e Tião Bocalom já no primeiro turno da eleição. Segundo ele, houve a quebra de muitas pontes entre ambos, mas os números divulgados na pesquisa de hoje mostram que, num eventual segundo turno, quem votaria em Alysson ou em Emerson Jarude, em mais de 70% votam em Bocalom.

“Não tenho dúvidas da vitória de Tião Bocalom nesta eleição. E não é só otimismo. São os números que mostram o crescimento da aceitação ao nome do atual prefeito, que está mostrando o que deve ser feito e trabalhando com honestidade”, afirmou.