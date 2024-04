Câmeras mostram momento em que mulher circula com cadáver pelo banco

Imagens de segurança revelam o momento em que Erika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, chegou à agência bancária com o idoso morto para tentar sacar R$17 mil da conta dele.

Na gravação, Erika busca uma cadeira de rodas e depois aparece empurrando Paulo Roberto Braga, de 68 anos, com a cabeça tombada para o lado.

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Segundo Erika, Paulo morreu dentro da agência bancária. Essa teoria foi negada pela Polícia Civil, que afirmou encontrar livores cadavéricos indicativos de que o idoso não morreu sentado. Os livores são acúmulos de sangue da interrupção da circulação. A informação é do g1.

Cadáver saca R$ 17 mil em banco

Nessa terça-feira (16/4), uma mulher levou o corpo do tio idoso a uma agência bancária de Bangu, no Rio de Janeiro, para tentar um empréstimo de R$ 17 mil em nome dele. Ela foi detida após funcionários do banco suspeitarem do caso e filmarem a ação.

A polícia investiga o crime de furto mediante fraude ou estelionato. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), para ajudar a esclarecer o caso.