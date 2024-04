Mais de 40 mil declarações do Imposto de Renda já foram entregues no Acre em 2024

No último mês, a Receita Federal iniciou os prazos para a declaração do imposto de renda no país. Desde então, mais de 10 milhões de contribuintes já realizaram o envio dos dados ao órgão. O prazo para envio da declaração de 2024 sem multa encerra em 31 de maio de 2024.

Para quem quer utilizar a opção da declaração pré-preenchida, basta entrar no programa e autenticar a conta gov.br nos níveis ouro ou prata.

No Acre, até o momento, mais de 40 mil pessoas já realizaram a declaração. Em relação aos estados, esse é um dos menores números do país. O estado aparece atrás apenas de Roraima, que tem o menor número de declarações, com 27.314, seguido por Amapá (34.540).

Por outro lado, São Paulo é o estado com mais documentos enviados ao fisco, com 3.071.837, seguido por Minas Gerais (887.200), Rio de Janeiro (869.908), Rio Grande do Sul (575.935) e Paraná (552.401).

Em relação aos municípios do Acre, a capital Rio Branco lidera o ranking com mais de 25 mil declarações. O município com o menor registro é Santa Rosa do Purus, com apenas 128.

Veja o ranking por município:

ACRELÂNDIA 333

ASSIS BRASIL 233

BRASILÉIA 966

BUJARI 320

CAPIXABA 207

CRUZEIRO DO SUL 4.744

EPITACIOLÂNDIA 618

FEIJÓ 856

JORDÃO 166

MÂNCIO LIMA 591

MANOEL URBANO 279

MARECHAL THAUMATURGO 243

PLÁCIDO DE CASTRO 430

PORTO ACRE 414

PORTO WALTER 213

RIO BRANCO 26.856

RODRIGUES ALVES 398

SANTA ROSA DO PURUS 128

SENA MADUREIRA 1.109

SENADOR GUIOMARD 795

TARAUACÁ 1.109