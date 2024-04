Nizam fala sobre affair com Leticia Spiller e se derrete pela atriz

Nizam foi o quarto eliminado do BBB 24 e viu sua vida mudar após o reality show. O participante engatou um affair com a atriz Leticia Spiller e falou sobre a repercussão do recente e novo relacionamento.

“Procuro não focar nisso. Quero viver os momentos da vida ao invés de ficar focando na repercussão que os momentos da sua vida geram”, disse.

Ele revelou que o primeiro contato deles foi no Carnaval, no Rio de Janeiro, afastando os boatos de que tinha sido através de um comentário em uma foto nas redes sociais. Além disso, afirmou que é cedo para falar em algo além de uma amizade.

“É muito cedo para a gente responder essa pergunta, se estamos nos conhecendo melhor ou se somos apenas amigos. Claro que amigos nós somos, mas ainda é muito cedo para responder essa pergunta”, pontuou em entrevista para a Quem.

O ex-BBB Nizam aproveitou, também, para elogiar a atriz. “Acho incrível, claro. Respeito a mulher sensacional que ela é! Mulherão, né? Independente, linda e resolvida. Não posso achar nada de diferente disso! Não tem nem como. Eu seria maluco se não a achasse demais”, brincou.

Sobre a fama, Nizam foi sincero: “Gosto de atenção, sempre gostei, e ter fama era um sonho de infância. Falo isso sempre. Minha mãe dizia que nasci para chamar a atenção. O lado negativo está nas expectativas que você acaba criando e se frustrando às vezes.”

Flerte de Leticia Spiller e Nizam na internet

Letícia Spiller flertou com o ex-BBB Nizam após o brother publicar uma foto de sunga em seu perfil oficial do Instagram. Nos comentários do post, a atriz escreveu um “aff”, seguido de emojis de foguinho e foi retribuída por ele, que respondeu o comentário com um coração.

A interação inusitada entre Spiller e Nizam chamou atenção dos internautas, que levantaram suposições sobre um possível romance.

Vale destacar que Letícia está solteira desde novembro de 2023, quando anunciou o término de seu casamento com o músico uruguaio Pablo Vares, de 33 anos, com quem estava há sete anos.

A atriz contou, em entrevistas recentes, que o amor entre os dois tomou outro lugar em sua vida e o término significou para ela o mesmo que “encerrar um ciclo”.