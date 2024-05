Ladrão de moto e pizza diz que iria à igreja por “peso na consciência”

Em conversas com o dono da moto, Wesley Araújo Martins dizia que iria para a igreja por estar com “peso na consciência”. Em outro trecho, tentou ressaltar a suposta preocupação com a cobrança divina. “Deus vai me cobrar por isso.”

Toda negociação para a possível devolução da motocicleta, iniciada dias após o roubo, foi documentada pela vítima em prints de conversas no WhatsApp.

O homem que foi preso disse em um dos trechos: “Fica tranquilo, tô com coração na mão de tá fazendo isso com vc”. O investigado pedia R$ 800 para entregar o veículo.

Para sensibilizar a vítima, em outro momento da conversa o preso dizia que poderia até enviar dinheiro para a vítima para que ela confiasse nele. “Se eu tivesse dinheiro na minha conta agr, eu te mandava só pra vc poder confiar em mim.”