Focos de incêndio no Acre superam a média nacional em 2024 e crescem quase 240%, aponta Inpe

A forte seca que vem atingindo o estado do Acre já mostra seus efeitos negativos, com grande aumento no número dos focos de incêndio em 2024, em relação aos anos anteriores no período registrado.

Até o momento, com dados atualizados até este sábado (15), este ano já acumula 78 focos de incêndio, enquanto em 2023 o número era de apenas 23, ou seja, o acumulado de 2024 representa 239,13% do visto no ano anterior no mesmo período. É o que aponta o painel de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Entretanto, os dados não são alarmantes, apenas se comparados com o ano anterior, visto que, desde que há monitoramento dos focos de incêndio, em 1998, apenas em 2020 foram registrados mais focos de incêndio no mesmo período nos 27 anos observados.

Considerando o panorama nacional, apenas três estados tiveram uma alta maior do que o Acre nos focos de incêndio, se comparados ao ano anterior, sendo eles Rio de Janeiro, com 244%, Mato Grosso do Sul, com 259% e Roraima com 266%.

O aumento nacional nos focos de incêndio foi de 57%, já nos territórios que compõem a Amazônia Legal, o acréscimo foi de 80% no mesmo período.

Entre os estados que tiveram redução nos focos de incêndio no mesmo período, a Paraíba aparece com -38%, Amapá com -53% e Rio Grande do Sul com -62%. Entre os biomas do Brasil, apenas os Pampas tiveram redução, com -80%, enquanto o Pantanal marcou um crescimento alarmante, de 1.418%